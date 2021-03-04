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04.03.2021 11:16
Рубрика: Общество

Доктор Мясников спрогнозировал новую волну коронавируса осенью

Текст: Ольга Игнатова

Главный врач московской городской больницы №71 Александр Мясников спрогнозировал осенний всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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"У нас сложилось представление, что коронавирусная инфекция течет по миру волнами. Что, собственно, так и есть. Только волна не ушла полностью в ноль, обнажив песок. После шока первой волны казалось: ну все, закончилось, хотя какое-то количество людей продолжали заболевать. Осенний всплеск прогнозировался, но все надеялись, что он будет меньше первого. Получилось наоборот", - написал Мясников в своем канале в Telegram.

Дальше, по его мнению, коронавирус повел себя как сезонная инфекция. "После большого всплеска инфекция откатилась, но не более чем наполовину, и во многих странах застыла на ровном плато. Примерно как грипп, которым в Северном полушарии регулярно болеют с ноября по март включительно. Только вместо всплесков достаточно ровная прямая. Сам факт отсутствия спада инфицированных и относительно устойчивое ежедневное количество заболевших во многих странах стали называть "3-й волной", - заявил врач.

Таким образом, отметил Мясников, коронавирус в очередной раз показал свою непредсказуемость.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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По его словам, впереди традиционное весенне-летнее снижение заболеваемости респираторными инфекциями, к которым относится и COVID-19. А потом три-четыре месяца стабилизации на достигнутом уровне (плато). А вот осенью снова начнется всплеск.

"Реально противопоставить коронавирусу мы можем только вакцинацию. Надеемся, что она круто изменит естественный для коронавируса ход событий. Локдауны и прочие иные, чем вакцинация, меры, как мы видим, работают плохо, если вообще работают в плане борьбы именно с инфекцией", - подытожил доктор.

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