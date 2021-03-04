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04.03.2021 13:09
Рубрика: Культура

Документальный фильм "Александр Солженицын. Раскаяние" увидят в 68 странах

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Предоставлено ВГТРК Фото: Предоставлено ВГТРК
Фото: Предоставлено ВГТРК

С международного рынка контента EFM, который проходит в рамках кинофестиваля Берлинале, хорошие новости приходят одна за другой. Так, стало известно, что зрители 68 франкоязычных стран, включая Францию, Бельгию, Швейцарию и островные государства Тихого и Атлантического океанов, увидят документальный фильм телеканала "Россия" "Александр Солженицын. Раскаяние".

Фото: предоставлено ВГТРК
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В картине режиссера Сергея Мирошниченко великий писатель, лауреат Нобелевской премии размышляет о будущем России и мира в XXI веке, о современной литературе и своей непростой жизни. В ленту "Александр Солженицын. Раскаяние" вошли редкие кадры хроники, фрагменты интервью с Александром Исаевичем, его друзьями и близкими. В фильме участвуют народные артисты России Евгений Миронов и Александр Сокуров, французский историк Жорж Нива и супруга писателя, Наталия Дмитриевна Солженицына.

Фильм ранее выходил на канале "Россия 1", и сегодня он доступен к просмотру на платформе "Смотрим". А его путешествие к мировым зрителям связано с тем, что "Совтелеэкспорт" - официальный дистрибьютор контента ВГТРК - объявил о первой сделке с телеканалом Histoire TV, принадлежащим французскому медиахолдингу Groupe TF1.

Вот как прокомментировал громкую сделку режиссер и продюсер картины Сергей Мирошниченко (цитата из релиза ВГТРК, присланного в редакцию "РГ"): "Я думаю, что писатель Солженицын выстроил свою "башню", и его образ в России или за рубежом уже не будет меняться никогда. Мы можем путешествовать внутри этой "башни", открывая для себя новые грани, соизмеряя себя с этим человеком в той или иной ситуации. Надеюсь, нам не придется в наших странах - ни во Франции, ни в России - пережить столь мощное напряжение, как пережили современники Солженицына. Для этого нам и дан Солженицын, чтобы мы не забывали уроки тоталитаризма. Для меня все, что он говорил в наших с ним беседах, современно и сейчас, и, думаю, будет актуально через 10 лет на новом витке технического прогресса".

Кстати

Отрадно отметить, что крупнейшие зарубежные телеканалы и платформы неизменно проявляют интерес к документальному кино ВГТРК. Напомним, что первым российским документальным фильмом в библиотеке Netflix стал проект Ангелины Голиковой "Кресты" об одной из старейших тюрем России. На площадке Amazon представлены 13 документальных фильмов ВГТРК, посвященных преимущественно исторической тематике. Национальное телевидение Италии RAI приобрело права на картину "Эрмитаж. Сокровища нации", на National Geographic вышел фильм о современных военных летчицах "На крыло", а цикл телепередач "Полигон" о военной технике оценили зрители в Китае, Японии, Макао, Чехии и Словакии.

Культура Кино и ТВ Документальное кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Александр Солженицын

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