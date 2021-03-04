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04.03.2021 14:15
Рубрика: Экономика

Дорогие квартиры рядом с ТПУ в Москве продаются на 17% быстрее

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Квартиры в жилых комплексах бизнес-класса, расположенных возле транспортно-пересадочных узлов в Москве, покупают на 17% чаще, чем подобное жилье в других локациях. Эксперты считают, что дорогие квартиры вблизи ТПУ привлекают не только потенциальных жильцов, но и инвесторов - недвижимость с таким расположением можно выгоднее сдавать в аренду.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Квартиры в новостройках Москвы стали чаще покупать в ипотеку

Подсчеты провели аналитики компании AFI Development. Они считают, что наиболее привлекательные квартиры в строящихся комплексах бизнес-класса возле ТПУ продаются на 4-6% чаще с каждым месяцем.

Привлекательность этих мест связывают не только с отличной транспортной доступностью, но и с тем, что в современных московских ТПУ создают современное благоустройство и строят сопутствующую инфраструктуру - торгово-развлекательные центры, офисные здания и т.д.

Развитая инфраструктура рядом с ЖК позволяет собственникам сдавать квартиры в них на 13-15% дороже. Кроме того, цена самих квартир в таких локациях ежегодно увеличивается примерно на 12%, тогда как в таких же ЖК в других локациях рост составляет 9-10%.

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