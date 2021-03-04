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04.03.2021 18:05
Рубрика: Культура

Драма о суррогатном материнстве представит Россию в Каннах

Текст: Сусанна Альперина
Конкурс сериалов MIPDrama проходит в Каннах в рамках рынка контента MIP TV уже шестой год подряд. Российские проекты не раз были отмечены в престижном конкурсе. В 2020 году среди финалистов был проект "Рикошет" телекомпании НТВ, в 2018-м - сериал "Триггер" продюсерской компании "Среда". В 2017 году были отобраны сразу два проекта из России - "Территория" продюсерской компании "Среда" и "Лучше, чем люди" от студий Yellow, Black and White и "Спутник Восток Продакшн", а в 2016-м в программу вошла сериальная версия картины "Матильда" Алексея Учителя.
Фото со съемок сериала "Контейнер". Фото: видеосервиc START Фото со съемок сериала "Контейнер". Фото: видеосервиc START
Фото со съемок сериала "Контейнер". Фото: видеосервиc START

В этом году в программу конкурса по традиции отобраны наиболее перспективные проекты со всей Европы. Не обошлось и без российского сериала. В финал международного конкурса MIPDrama попал сериал "Контейнер" от студии Yellow, Black and White и видеосервиса START. Оксана Акиньшина играет главную роль в сериале режиссера Максима Свешникова - того самого, который снял признанный международным сообществом сериал "257 причин, чтобы жить". Сейчас "Контейнер" находится на стадии производства и будет впервые представлен международной аудитории уже через месяц.

Фото: iStock
Названы города, жители которых любят смотреть сериалы

"Контейнер" - история Саши (эту роль играет Акиньшина), которая зарабатывает на новую жизнь суррогатным материнством. Вопреки общей практике, она переезжает в дом заказчиков на последних месяцах беременности. Девушка оказывается в другом для себя мире - в доме богатого чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его жены Марины (Мария Фомина). Для них Саша - "контейнер", новая игрушка. То, что вначале представлялось как безопасное решение и забота о будущем ребенке, оборачивается испытаниями для каждого из обитателей дома...

Оксана Акиньшина рассказывает об этой работе так: "В сериале нет однозначно положительных или отрицательных героев. Мне кажется, это очень реалистичная история. В жизни нет белого и черного, есть серое. Как бы нам ни казалось со стороны, что судьба другого человека праздничнее, а чужая семья счастливее, узнав кого-то чуть ближе, мы видим, что все не так радужно. Здесь показана настоящая сторона каждого персонажа, и ты понимаешь, что все они по-своему несчастны".

Всего в финал конкурса сериалов отобрано 12 проектов на стадии производства со всего мира. Финалистов MIPDrama определит международный комитет закупщиков (MIPDrama Buyers Advisory Board), в состав которого входят руководители ведущих мировых компаний-производителей: Telemundo Global Studios (США), Sky Cinema & Acquisitions (Великобритания), Universal Music Media & Content (Франция) Nine Network (Австралия), STV Productions (Дания), и Amazon Italia Services Srl (Италия).

Сериалы "Новенький" и "Естественный отбор" продлены на второй сезон

Помимо российского сериала, на MIPDrama представят следующие новинки: Agatha Christie's Sven Hjerson (Швеция), Don't Leave Me (Италия), Feudal (Канада), Furia (Норвегия, Германия), Lucky Day (Швейцария), Pandore (Бельгия), Supernormal (Испания), The Winemaker (Германия, Австрия) и британские сериалы Anne Boleyn, The Beast Must Die, Whitstable Pearl.

Ведущей MIPDrama станет французская актриса, комик и певица Жозефина Драй, звезда французского хита Netflix "План любви" (Plan Coeur), которая представит 10-минутные видео по отобранным проектам. После показа закупщики выберут лучший проект - победитель будет объявлен 16 апреля.

Компетентно

"Практика показывает, что сам факт отбора в финал MIPDrama - показатель большого международного потенциала проекта. Главными критериями для зарубежного жюри являются сценарий, качество производства, уникальность истории и в то же время - ее релевантность для зрителей по всему миру. У компании Yellow, Black and White и видеосервиса START уже немало успешных за рубежом проектов, и именно их "257 причин, чтобы жить" стали первым российским сериалом, отмеченным на международном фестивале Canneseries - в 2020 награду получила актриса Полина Максимова. Уверены, что новый проект привлечет к себе не меньше внимания и создатели получат первые предложения уже после показа на MIPDrama", - отметила Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент" (официальный представитель MIPTV и MIPCOM в России. Украине и странах СНГ).

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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