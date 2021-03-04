Дуня Смирнова и Марина Степнова написали сценарий фильма "Плотник"

В рамках Европейского кинорынка (EFM 2021), который проходит сейчас на Берлинале, российская кинокомпания Hype Film объявила о первом совместном проекте с режиссером Дуней Смирновой. Это будет полнометражный фильм "Плотник". Оригинальный сценарий картины создан Дуней Смирновой в соавторстве с известной писательницей Мариной Степновой, лауреатом литературной премии "Большая книга" и автором романа "Женщины Лазаря". Позавчера появилось сообщение, что режиссер Кантемир Балагов пишет сценарий своего нового фильма о Кабардино-Балкарии также в соавторстве с Марией Степновой. Это означает, что крепкая литературная основа, над которой работают профессионалы своего дела, востребована сегодня в кино.

Как режиссера Дуню Смирнову знают по таким картинам, как "История одного назначения", "Кококо", "2 дня", однако она также работала сценаристом на известных картинах таких, как "Дневник его жены", "Глянец", "Связь", "Прогулка" и других. Сегодня уже известно о новой работе, что фильм "Плотник" поднимает и исследует вопросы социальных проблем и явлений в жизни людей с инвалидностью.

"Важность темы будет раскрыта через глубинные переживания родителей, неустанную борьбу за жизнь собственного ребенка и их самопожертвование", - говорится в аннотации компании-производителя. В ней же сообщается, что герои картины Осиповы - самая обычная семья из Ульяновска. Отец, мать и сын. Они ничем не отличаются от тысяч других счастливых семей. Внезапная болезнь сына проезжает через их жизнь асфальтовым катком. Родители готовы на все, они теряют дом, а порой человеческий облик, пытаясь спасти своего ребенка. В какой-то момент ломается даже мать. Но не отец. Самый обычный человек. Провинциальный плотник.

Продюсеры фильма - Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря. Илья Стюарт рассказал о том, что сценарий был написан во время самоизоляции: "Во время пандемии Дуня в соавторстве с Мариной Степновой написали блистательный и определенно новаторский сценарий. "Плотник" - это очень глубокое исследование человеческой природы. Мы с нетерпением ждем момент, когда сможем показать картину зрителю".

Марина Степнова также раскрыла подробности о том, как шла работа: "Впервые Дуня рассказала мне о том, что хочет сделать этот фильм лет пять тому назад - и я сразу загорелась, конечно, потому что идея была абсолютно гениальная. Есть миллион фильмов про матерей, которые сталкиваются с тяжелой болезнью ребенка, но никто почти не вспоминает про отцов. Мы долго не могли с Дуней совпасть в расписаниях - все время нам что-то мешало, и мы только думали про своих героев, говорили про них. А потом, как писал Лев Толстой, все своды сошлись. И мы за четыре месяца написали сценарий - практически сразу начисто, одним драфтом. Для кино ситуация практически невозможная. Это было совершенное счастье - работать с Дуней, она удивительный человек, умный, веселый, яркий, и потрясающий, требовательный, талантливый режиссер. Я как будто книгу писала, а не сценарий. У меня такое, признаюсь, впервые. В сценарном деле много ремесленного, механического, но тут все было живое, настоящее. При том, что история эмоционально очень тяжелая, мы постарались сделать её и светлой, и смешной, и вселяющей надежду."

На данный момент проект находится в активной стадии предпродакшн, съемки запланированы уже в этом году.

Кстати

Нельзя не отметить, что приятно, когда о наших фильмах и проектах пишет зарубежная пресса. Сообщение о новой работе можно прочитать в известном индустриальном издании Screendaily по ссылке.