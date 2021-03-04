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Эдди Мерфи заставили взять в "Поездку в Америку" белого актера

Новости
    04.03.2021, 16:53
Текст:   Илья Маршак
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В преддверии премьеры ностальгического сиквела "Поездки в Америку" исполнители главных ролей Эдди Мерфи и Арсенио Холл рассказали о том, как их вынудили добавить в оригинальную картину белого персонажа.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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В интервью Джимми Киммелу на его YouTube-канале Мерфи, который также был сценаристом картины 1988 года, поведал о том, что "студия (Paramount Pictures - прим. "Кинократии") поставила ультиматум в духе: "В фильме должен обязательно фигурировать актер с белой кожей", поскольку он получается "слишком черным".

В итоге было решено пригласить Луи Андерсона (известного по мультсериалу "Жизнь с Луи"), который сыграл работника закусочной Мориса. Мерфи отметил, что у него, конечно, было "некоторое недоумение", однако его выбор сразу пал на Андерсона, поскольку "он был самым классным из тех, кто был поблизости".

"Я люблю Луи, но, по-моему, мы были вынуждены тогда взять его. Только представьте, все было на официальном уровне. Мне дали реальный список с фамилиями трех белых парней и спросили: "С кем бы ты предпочел работать? " Я сказал, что это Луи", - добавил Холл.

Премьера новой "Поездки в Америку" от режиссера Крэйга Брюэра ("Меня зовут Долемайт") состоится на Amazon Prime Video 5 марта.

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