Экс-госсекретарь США Майк Помпео не исключил участия в выборах-2024

Бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь США в администрации Трампа Майк Помпео не исключил, что примет участие в президентских выборах 2024 года. Конечно, если за пост хозяина Белого дома не решит снова побороться его бывший босс. Об этом Помпео заявил в программе на Fox News.

На прямой вопрос телеведущего он ответил, что "всегда готов к борьбе". "Я сильно переживаю за Америку. Мы с вами давно состоим в консервативном движении, - обратился Помпео к журналисту, известному в США обозревателю Шону Хэннити. - И собираюсь продолжать в том же духе".

"Значит ли это, что я могу принять ваш ответ за "очень может быть"?" - уточнил собеседник. "В самый раз!" - ответил Помпео. Он также посетовал, что с приходом в Белый дом демократа Джо Байдена и его команды внешняя политика Вашингтона перешла от слогана "Америка прежде всего" к максиме "Америка во всем виновата".

Напомним, что сам Дональд Трамп, в прошлом году проигравший свою вторую президентскую гонку Байдену, не исключил на недавней конференции консервативных деятелей в штате Флорида, что может вновь вернуться в большую политику.