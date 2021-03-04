Эксперты оценили роль наблюдателей на выборах

Присутствие наблюдателей на избирательных участках повышает доверие россиян к выборам, следует из опроса ВЦИОМ. При этом политологи подчеркивают: российская система общественного мониторинга на голосовании нацелена на повышение чистоты и легитимности процесса, а сами наблюдатели в условиях внешнего информационного давления становятся защитниками Родины.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе в МИА "Россия сегодня" представил данные опроса: 82% россиян говорят о том, что на их избирательном участке обычно присутствуют наблюдатели. При этом 45% считают, что это повышает честность голосования. "То есть повышение этого показателя будет способствовать повышению доверия. При ответе на этот вопрос 45% заявили о том, что наблюдатели не оказывают существенного влияния на честность выборов", - пояснил Мамонов.

Эксперт ВЦИОМ назвал и другие факторы, которые сказываются на доверии к избирательной кампании, среди них - отношение к нововведениям: 83% заявили, что установка камер - эффективная мера по повышению прозрачности выборов. Кроме того, 47% россиян положительно относятся к трехдневному голосованию, отрицательно - 22%, отметил социолог.

Эксперты сошлись во мнении, что в российском обществе растет запрос на чистоту, прозрачность, легитимность избирательных процессов. Член СПЧ, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод напомнил о возможных нападках на выборы в РФ, провокациях и информационных атаках из-за рубежа. "Самый главный аргумент нашим оппонентам - это предъявление именно достойной, честной, конкурентной кампании и подготовленного института общественного наблюдения", - отметил эксперт.

"Работа наблюдателей позволяет сдерживать внешнюю интервенцию деструктивных политических игроков, которые действуют против нашей страны. Фактически наблюдатели становятся в один ряд с защитниками Родины. И не важно, что эти агрессии информационные и пропагандистские", - считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

45% считают, что присутствие наблюдателей повышает честность выборов

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов высказал мнение, что снижение доверия к выборам - общемировая тенденция, и в Европе, и на постсоветском пространстве. У нас в стране наблюдаются иные процессы - растет интерес граждан к политической жизни, увеличивается конкуренция на выборах. "Общественное наблюдение является не просто важным, а единственно возможным механизмом, который обеспечивает серьезную легитимацию выборов. Оно имеет явное преимущество перед партийным наблюдением. За каждой партией все равно всегда стоит конкретный политический интерес", - отметил он.