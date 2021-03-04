Эксперты поддержали введение "цифрового налога"

Российские IT-компании и эксперты по отрасли поддерживают предложение Минцифры ввести "цифровой налог" для зарубежных IT-компаний. Возможность введения такого налога обсуждали на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Мероприятия по введению нового налога (под кодовым названием "цифровой налог") войдут во второй пакет мер поддержки отрасли, написали "Ведомости" со ссылкой на одного из участников совещания. Предполагается, что налог будет взиматься с зарубежных IT-гигантов, которые пользуются данными россиян для формирования своих рекламных кампаний.

"Стало уже мировой практикой введение мер выравнивания условий для локальных и глобальных интернет-компаний, - напоминает Валентин Макаров, президент ассоциации РУССОФТ. - Глобальные интернет-корпорации стремятся подчинять целые отрасли в разных странах за счет своих доминирующих позиций мировых агрегаторов. Цифровой налог является одной из мер, направленных на создание равных условий ведения бизнеса в области рекламы".

Подобный налог действует в некоторых странах западной Европы, в частности, в Италии и Франции, рассказывает Алексей Бырдин, генеральный директор Ассоциации "Интернет-видео". "Налогом обложены крупнейшие цифровые компании, которые в данной юрисдикции оказывают услуги, но при этом не платят налог на прибыль и не создают рабочих мест. Россия - страна с большим населением, большой развитый рынок цифровых услуг, поэтому введение цифрового налога у нас в стране более чем оправдано, тем более, что его механику можно подсмотреть в странах ЕС", - считает он.

То, что введение налоговых режимов на цифровые сервисы в различных юрисдикциях - мировой тренд, отмечает также директор РАЭК Сергей Плуготаренко. "Мы уверены, что Минцифры и правительство подходит к выбору налоговых режимов для "цифры" в РФ взвешенно и комплексно и наблюдаем, как активно они консультируются с индустрией", - говорит он.

Напомним, что в России уже действует налог, который иностранные компании должны уплачивать за оказание услуг в нашей стране. В свое время он получил широкую известность как "налог на Google". С 2017 года иностранные компании, торгующие на территории России электронным контентом через онлайн-каналы, обязаны уплачивать 18% налог на добавленную стоимость (НДС), даже если зарегистрированы в другой стране. Новый налог, вероятно, станет логичным продолжением такой политики.