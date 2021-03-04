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Экстренно госпитализирован певец Александр Маршал

Новости
    04.03.2021, 10:40
Текст:   Олег Усков
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

63-летний советский, российский певец и автор песен Александр Маршал госпитализирован в Подмосковье в предынсультном состоянии. Об этом сообщает KP.RU.

По имеющимся данным, экс-участнику группы "Парк Горького" стало плохо в его доме в Барвихе накануне и прибывшие на вызов врачи доставили певца в больницу.

Маршал (настоящая фамилия Миньков) родился в 1957 году в Краснодарском крае.

Помимо экспортного ВИА "Парк Горького" (Gorky Park) известен как участник групп "Аракс", "Пилигримы", "Цветы" и как сольный исполнитель.

Лауреат множества наград и премий, в том числе неоднократно - "Шансон года" и "Золотой граммофон".

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