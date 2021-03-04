Европейские эксперты утвердили предварительный отчет по БелАЭС

Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) утвердила предварительный отчет по экспертной оценке Белорусской атомной электростанции в Островце. Отчет принят на основе консенсуса 3 марта по итогам поездки технических экспертов ENSREG на объект 9 и 10 февраля, сообщает БЕЛТА.

В предварительном отчете рассматриваются меры, принятые Беларусью по семи приоритетным вопросам, и рекомендации из отчета о стресс-тестах ENSREG за 2018 год. Также сделан вывод о том, что на основе предоставленной информации и посещения объекта был достигнут прогресс в выполнении всех рекомендаций, относящихся к семи приоритетным вопросам.

Принятие этого отчета завершает первый этап текущего экспертного обзора. Второй этап будет охватывать все остальные рекомендации и будет включать еще один визит экспертов ENSREG на БелАЭС, как только ситуация с пандемией улучшится. Окончательный отчет экспертной оценки будет завершен и опубликован на основе анализа прогресса выполнения оставшихся рекомендаций.

Комиссия продолжит взаимодействие с Беларусью для обеспечения наивысшего уровня безопасности в процессе ввода в эксплуатацию атомной электростанции.

Методология стресс-тестов ЕС была разработана после ядерной аварии на "Фукусиме" в 2011 году. Беларусь на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. При этом оценивалось наличие "запасов безопасности" над требованиями, установленными национальным законодательством. Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности, землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. Кроме того, анализировались риски, связанные с человеческим фактором. В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено.

По результатам стресс-тестов национальным регулятором Госатомнадзором был подготовлен Национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 пункта со сроками реализации в период с 2019-го по 2025 годы. Часть рекомендаций уже выполнена, в том числе касающихся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности.