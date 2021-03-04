Facebook снял запрет на политическую рекламу

Facebook с четвертого марта снял запрет на показ политической рекламы, который социальная сеть ввела после выборов президента США, состоявшихся в ноябре 2020 года. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

"Мы возобновляем рекламу политических, избирательных и социальных вопросов в США, - говорится в сообщении социальной сети. - Этот временный запрет был введен после выборов в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы и злоупотреблений в данном вопросе".

Компания подчеркивает, что требует прозрачности не только для политической и предвыборной рекламы, но и для рекламы в социальной сети в целом. "Наши системы не делают различий между этими категориями, - отмечает Facebook. - Мы слышали много отзывов об этом нововведении и узнали больше о политической и предвыборной рекламе в ходе прошедшей избирательной кампании. В результате было принято решение возобновить данный вид рекламы, чтобы узнать, как она работает на нашей платформе".