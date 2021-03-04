ФАС предотвратила подорожание более 7 тысяч лекарств

Более 14 тысяч цен на лекарства из перечня ЖНВЛП пересмотрены в прошлом году, в результате более половины из них снижены, рассказали в Федеральной антимонопольной службе.

В среднем препараты подешевели на 25%, однако стоимость некоторых из них сократилась в десятки раз. В ведомстве подчеркнули, что это позволило предотвратить необоснованное завышение цен на лекарства в условиях пандемии, а также снизить нагрузку на бюджет страны, поскольку бесплатными лекарствами из перечня ЖНВЛП государство обеспечивает льготников.

По оценкам ФАС, благодаря снижению цен, в среднем бюджет сэкономил около 30 млрд рублей.

Стоимость еще 14 препаратов в 2020 году пришлось поднять, чтобы предотвратить дефицит этих лекарств в аптеках. Из-за необоснованно низкой цены производители отказывались их выпускать. Механизм перерегистрации цен в сторону повышения был применен впервые, подчеркнули в ведомстве.