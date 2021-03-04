ФНС рассказала о главных налоговых изменениях в 2021 году

Новости

Цена нефти Brent вернулась к уровню выше 67 долларов за баррель 19:39
В Минпромторге рассказали о планах российского фармпроизводства 19:33
В Минпромторге рассказали о популярности программ льготного автокредитования 19:30
В Госдуме проверят достаточность мер по защите детей от деструктивного влияния 19:18
Россия начнет выдавать электронные визы после пандемии 19:03
Овечкин избежал дисквалификации за удар клюшкой в пах игроку "Бостона" 18:58
Матвиенко: РФ готова поделиться с Финляндией технологиями для выпуска вакцины 18:54
Девять военных погибли в результате крушения военного вертолета в Турции 18:54
Готовивший теракт калининградец работал фотографом 18:44
В Подмосковье провели мастер-класс для детских хирургов со всей России 18:40
Европейские эксперты утвердили предварительный отчет по БелАЭС 18:35
Захарова: Санкции ЕС против РФ юридически ничтожны 18:30
К маю в России будет выпущено более 50 млн доз вакцины от коронавируса 18:26
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Казахстана 18:18
Суд арестовал пермского подростка, обвиняемого в убийстве своей семьи 18:17
ВЦИОМ: 47% россиян положительно относятся к трехдневному голосованию 18:13
Россияне назвали настоящими женщинами Пугачеву, Ротару и Матвиенко 18:10
Захарова назвала "фарсом" выступление спецдокладчиков ООН 18:08
Драма о суррогатном материнстве представит Россию в Каннах 18:05
В Воркуте осудили водителя, насмерть сбившего двух школьниц 17:49
ВОЗ: в ряде стран половина случаев COVID-19 вызвана "британским" штаммом 17:42
"Спутник V" зарегистрировали на Шри-Ланке 17:42
В Москву доставлен первый автобус повышенной вместительности 17:41
В Испании прошла символическая церемония уничтожения оружия террористов 17:35
Захарова: Закрытие счетов российских СМИ в Германии недопустимо 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 19:26
Рубрика: Экономика

Магия цифры

ФНС рассказала о главных налоговых изменениях в 2021 году
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8398)
Процесс сбора налогов в России в 2021 году будет меняться в сторону еще большей цифровизации, следует из опубликованного Федеральной налоговой службой (ФНС) плана нововведений. Для налогоплательщиков-физлиц это будет означать еще большую простоту подачи деклараций и получения вычетов и более лояльное отношение со стороны банков при попытке получить кредит. Бизнес же сможет рассчитывать на более точечную и, следовательно, более эффективную поддержку от государства.

Согласно плану, ФНС планирует ввести в этом году в эксплуатацию цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых (в том числе и банковских) услуг. Платформа будет создана на основе технологии распределенного реестра: каждый участник процесса (представители власти и бизнеса) работает с данными своего узла распределенного реестра в соответствии с присвоенной ему ролью, рассказали "Российской газете" в ФНС. В налоговой службе рассчитывают, что платформа обеспечит автоматизацию процесса проверки данных, которые плательщики предоставляют банку.

Фото: Владимир Новиков/РИА Новости
ФНС сообщила о разработке хранилища электронных чеков

"Формирование единой базы может стать дополнительным источником ускорения анализа портрета заемщика со стороны кредитных организаций. Для банков это дополнительная и весомая опция в оценке заемщика, что в последствии, если она будет бесплатной для пользователей, может снизить издержки банков и позволит вести более лояльную политику в отношении кредитных предложений", - поясняет управляющий партнер юридической компании "Иккерт и партнеры" Павел Иккерт.

Из документа следует, что ФНС будет повышать эффективность взыскания задолженности по обязательным платежам. Это будет способствовать наполняемости бюджета, для чего будет разработан план между ФНС и Федеральной службой судебных приставов. "Для физлиц это будет означать дальнейшее ужесточение контроля по части задолженности по разного рода начислениям", - говорит управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

По вопросам начисления налогов и сборов стоит отметить разработку форм, порядков их заполнения посредством полного их предоставления в электронной форме - это касается налоговых деклараций, сообщений, уведомлений, заявлений и прочих сведений. То есть дальнейший уход налоговиков "в цифру" для физлица станет плюсом по части подачи декларации в случае если она необходима - удаленно и самостоятельно, без помощи специалистов, говорит Федюкин. До этого глава ФНС Даниил Егоров также неоднократно говорил о готовности налоговой службы автоматически предоставлять гражданам ряд налоговых вычетов.

В общении плательщика с налоговиками будет все больше цифровизации: впереди в том числе автоматические налоговые вычеты

Налоговая служба планирует внедрять и "новую функциональность" при ведении реестра получателей господдержки среди субъектов малого и среднего бизнеса, запущенного в прошлом году. Это будет фактически новый аналитический сервис, он позволит на регулярной основе корректировать меры поддержки с учетом оценки их эффективности, поясняют в ФНС. Сервис с одной стороны сделает меры поддержки более эффективными и точечными, а с другой позволит исключить оказание поддержки тем, кто в ней уже не нуждается, считает Павел Иккерт.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Налоговое законодательство

Главное сегодня

Российские лыжницы стали вторыми в эстафете на ЧМ
"Академик Черский" присоединится к достройке "Северного потока-2"
К маю в России будет выпущено более 50 млн доз вакцины от коронавируса
ФСБ: В Калининградской области предотвращен теракт
Собянин упростил порядок получения социальных выплат семьям с детьми
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир