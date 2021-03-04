ФНС рассказала о главных налоговых изменениях в 2021 году

Согласно плану, ФНС планирует ввести в этом году в эксплуатацию цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых (в том числе и банковских) услуг. Платформа будет создана на основе технологии распределенного реестра: каждый участник процесса (представители власти и бизнеса) работает с данными своего узла распределенного реестра в соответствии с присвоенной ему ролью, рассказали "Российской газете" в ФНС. В налоговой службе рассчитывают, что платформа обеспечит автоматизацию процесса проверки данных, которые плательщики предоставляют банку.

"Формирование единой базы может стать дополнительным источником ускорения анализа портрета заемщика со стороны кредитных организаций. Для банков это дополнительная и весомая опция в оценке заемщика, что в последствии, если она будет бесплатной для пользователей, может снизить издержки банков и позволит вести более лояльную политику в отношении кредитных предложений", - поясняет управляющий партнер юридической компании "Иккерт и партнеры" Павел Иккерт.

Из документа следует, что ФНС будет повышать эффективность взыскания задолженности по обязательным платежам. Это будет способствовать наполняемости бюджета, для чего будет разработан план между ФНС и Федеральной службой судебных приставов. "Для физлиц это будет означать дальнейшее ужесточение контроля по части задолженности по разного рода начислениям", - говорит управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

По вопросам начисления налогов и сборов стоит отметить разработку форм, порядков их заполнения посредством полного их предоставления в электронной форме - это касается налоговых деклараций, сообщений, уведомлений, заявлений и прочих сведений. То есть дальнейший уход налоговиков "в цифру" для физлица станет плюсом по части подачи декларации в случае если она необходима - удаленно и самостоятельно, без помощи специалистов, говорит Федюкин. До этого глава ФНС Даниил Егоров также неоднократно говорил о готовности налоговой службы автоматически предоставлять гражданам ряд налоговых вычетов.

В общении плательщика с налоговиками будет все больше цифровизации: впереди в том числе автоматические налоговые вычеты

Налоговая служба планирует внедрять и "новую функциональность" при ведении реестра получателей господдержки среди субъектов малого и среднего бизнеса, запущенного в прошлом году. Это будет фактически новый аналитический сервис, он позволит на регулярной основе корректировать меры поддержки с учетом оценки их эффективности, поясняют в ФНС. Сервис с одной стороны сделает меры поддержки более эффективными и точечными, а с другой позволит исключить оказание поддержки тем, кто в ней уже не нуждается, считает Павел Иккерт.