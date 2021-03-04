Министр по гражданским делам КНР Ли Цзихэн заявил, что в демографии Китая наступил критический момент: за последний год в стране было зарегистрировано 10 миллионов новорожденных, что на 15 процентов меньше, чем в 2019 году. По мнению профессора Института демографических исследований Пекинского университета Му Гуанцзуна, основной причиной снижения рождаемости в Китае стало не только нежелание молодых пар иметь детей из-за высокой стоимости содержания ребенка, но и несбалансированное соотношение мужчин и женщин в структуре населения.

По данным Национального статистического бюро КНР, на данный момент количество мужчин в стране превышает количество женщин более чем на 30 миллионов. Такой существенный разрыв обусловлен прежде всего "политикой одного ребенка", от которой отказались только в 2015 году, а также тем, что в китайских семьях традиционно предпочитают сыновей. По этой причине правительство даже запретило определять пол до рождения ребенка в немедицинских целях, а также прерывать беременность по гендерным предпочтениям. Причем, по данным Global Times, многие эксперты отмечают, что постепенное выравнивание дисбаланса в последние годы обусловлено главным образом старением населения: китайские женщины живут в среднем на пять лет дольше мужчин.

Причем гендерный дисбаланс среди молодежи только усилился. Так, если на 100 женщин в возрастной группе 30-34 лет приходится 101 мужчина, то в группе 25-29 лет - 107 мужчин, 20-24 лет - 115, а в подрастающем поколении (15-19 лет) соотношение юношей и девушек и вовсе составляет 118 к 100 и так далее. В 2020 году на фоне низкого уровня рождаемости почти 52,7 процента от 10 миллионов новорожденных составили мальчики.

Кроме того, проблема усугубляется разной плотностью женского населения в различных регионах страны. Пэн Сичжэ, директор Центра исследований политики в области народонаселения и развития Университета Фудань, отметил, что наиболее остро гендерный дисбаланс ощущается в сельскохозяйственных районах, из которых женщины уезжают искать работу и мужей в города. В сельской местности миллионы неженатых мужчин не могут найти спутницу жизни еще по той причине, что не могут обеспечить потенциальной жене стабильное финансовое положение. По данным Xinhua Daily Telegraph, сельские мужчины провинций Шаньси, Хэнань и Хунань должны выплатить родственникам невесты до миллиона юаней (155 000 долларов США), чтобы получить согласие на брак. Как сообщает Global Times, в провинции Хунань даже была предпринята попытка организовать преступный бизнес по продаже вьетнамских жен. Девушкам обещали работу в Китае, но, когда они приезжали в страну, их выставляли на продажу. Покупали вьетнамских жен сельские мужчины: покупка иностранок обходилась гораздо дешевле миллиона юаней.

Стоит отметить, что согласно традиционным китайским ценностям женщины должны оставаться дома и заниматься воспитанием детей. Такое представление о роли женщины в браке широко распространено в Китае, особенно в менее развитых сельских регионах. Однако в последние годы все больше женщин выбирают независимый образ жизни. В крупных городах Китая возник феномен "шэн-ню" (в переводе "невостребованные женщины", китайский аналог "старых дев") - незамужние женщины старше 27 лет. Как правило, это высокообразованные, обеспеченные и самодостаточные женщины, которые хотят сохранить свой независимый статус и не желают выходить замуж и заводить детей.

Один из экспертов, заместитель генерального секретаря Ассоциации развития аналитических центров Шаньси У Сюмин, предложил разрешить надвигающийся демографический кризис путем организации браков между сельскими неженатыми мужчинами и одинокими городскими женщинами. Эксперт отметил, что необходимо поощрять миграцию одиноких женщин в сельские районы и призвал женщин "не бояться переезжать в деревню".

Данное предложение вызвало бурю негодования в социальных сетях. Пользователи заявили, что даже сельские женщины не хотят выходить замуж за сельских мужчин, не говоря уже о городских шэн-ню. "Эти группы населения живут в параллельных вселенных, даже общение между ними затруднено", - настолько непреодолимым в глазах комментаторов представляется разрыв в уровне культуры и образования. "Руководствуясь логикой эксперта, можно разве что спаривать домашних животных", - приводит комментарии пользователей Global Times.

Тем не менее У Сюмин предложил правительству инвестировать в профессиональное обучение шэн-наня ("невостребованных мужчин" - тех, кому за 30, но они все еще холосты), а также направлять сельских мужчин в регионы с высокой плотностью женского населения. К слову, единственная китайская провинция, в которой женское население преобладает над мужским, - это Сычуань. Это обусловлено тем, что в этом регионе наблюдается наибольший отток молодого работоспособного населения в крупные города, что привело к тому, что основной процент населения теперь составляют женщины нефертильного возраста.

В роли оппонента У Сюмина выступил Лу Дэвэнь, эксперт из центра исследований в области управления сельским хозяйством при Уханьском университете. Он отметил, что предложение поощрять миграцию городских женщин в сельские районы, и наоборот, не учитывает причин, по которым эти люди остаются без партнеров. При этом эксперт подчеркнул, что в то время как сельские мужчины остаются холостыми главным образом из-за высоких финансовых требований, которые к ним предъявляют невесты, одиночество городских женщин зачастую является их осознанным выбором.

Нехватка партнеров противоположного пола (в данном случае - женщин) - объективная причина, по которой люди не могут вступить в брак и родить детей. Однако у этой проблемы есть и другая сторона - убеждения и ценности. Кто-то предпочитает сыновей, кто-то дорожит свободой, а у кого-то нет финансовых возможностей завести детей. К настоящему моменту пути решения проблемы гендерного дисбаланса в китайском обществе по-прежнему не найдены. По мнению Пэн Сичжэ, директора Центра исследований политики в области народонаселения и развития Университета Фудань, "чтобы постепенно устранить гендерный дисбаланс, образовавшийся 20-30 лет назад, потребуется около 50-60 лет".