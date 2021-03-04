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04.03.2021 20:43
Рубрика: Общество

Глава РФПИ: К июню "Спутником V" будут привиты 40 млн россиян

Текст: Ирина Невинная
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассчитывает, что к июню около 40 млн россиян будут вакцинированы "Спутником V". Об этом он сообщил сегодня в интервью CNN.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Вакцинация в России идет успешно, получить вакцину могут все желающие", - сказал глава РФПИ, отметив, что, например, в Великобритании срок между введениями двух доз вакцины увеличен до трех месяцев, чтобы увеличить охват населения хотя бы однократной прививкой.

Дмитриев также заверил, что начиная с июня могут начаться поставки российской вакцины в ЕС (ранее он уточнял, что это возможно только при условии, что "Спутник V" будет зарегистрирован в ЕС). Российская сторона готова поставить в Европу 50 млн. доз вакцины - этого достаточно, чтобы вакцинировать 10 процентов европейцев, - отметил глава РФПИ.

Он также сказал, что общее число стран, зарегистрировавших "Спутник V" достигло 44, сегодня российский препарат был одобрен к применению в Шри-Ланке и Лаосе.

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