Главы Минэнерго России и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество

Министры энергетики России и Беларуси Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич провели встречу, на которой обсудили двустороннее взаимодействие и интеграционную работу в 2021 году. Об этом говорится сообщении Минэнерго РФ.

"Николай Шульгинов провел рабочую встречу с министром энергетики Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. Министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в энергетической сфере, в том числе продолжение интеграционной работы в 2021 году", - отмечается в сообщении.

В Минэнерго РФ пояснили ТАСС, что это была первая очная встреча Шульгинова, который был назначен министром в ноябре 2020 года, с главой Минэнерго Беларуси.