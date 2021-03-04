Экономика
04.03.2021 17:00

Главы Минэнерго России и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество

Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости
Андрей Сорокин/РИА Новости

Министры энергетики России и Беларуси Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич провели встречу, на которой обсудили двустороннее взаимодействие и интеграционную работу в 2021 году. Об этом говорится сообщении Минэнерго РФ.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
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"Николай Шульгинов провел рабочую встречу с министром энергетики Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. Министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в энергетической сфере, в том числе продолжение интеграционной работы в 2021 году", - отмечается в сообщении.

В Минэнерго РФ пояснили ТАСС, что это была первая очная встреча Шульгинова, который был назначен министром в ноябре 2020 года, с главой Минэнерго Беларуси.

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