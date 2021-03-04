Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Кротоне"

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Аталанта" уверенно обыграла на своем поле "Кротоне" - 5:1. Окончательный счет установил полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Россиянин появился на поле в середине второго тайма. Отличился он на 84-й минуте с передачи одного из лучших бомбардиров бергамасков Дувана Сапаты. У хозяев забивали также Робин Госенс, Хосе Паломино, Луис Мурьель и Йосип Иличич, у гостей - Симеон Нванкво.

Для Миранчука этот гол стал пятым во всех турнирах. По два мяча Алексей забил в "серии А" ("Интеру" и "Кротоне") и Кубке страны ("Кальяри" и "Лацио"), еще один гол россиянин записал в свой актив в Лиге чемпионов (в ворота "Мидтьюллана").

Благодаря сегодняшней победе "Аталанта" набрала 49 очков и сравнялась с "Ювентусом", идущим на третьем месте. При этом у туринского клуба есть матч в запасе.