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04.03.2021 14:28
Рубрика: Власть

"Яблоко" обсудит реформу партии на съезде 3-4 апреля

Текст: Ксения Воронцова
"Яблоко" проведет 3-4 апреля съезд, где предполагается обсудить реформу партии. Об этом рассказал в беседе с "Российской газетой" зампредседателя Иван Большаков.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В партии планируется создать новый институт - Высший совет, куда войдут члены политической структуры старше 65 лет, которые находились на руководящих должностях два или три срока, в том числе основатели "Яблока".

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"Это совещательный орган, создаваемый с целью обновления партии, чтобы освободить дорогу молодым. Члены Высшего совета могут реализовывать право вето, однако оно будет отлагательным и применяться только в исключительных случаях - по крупным политическим вопросам, если руководящие органы "Яблока" примут решение, идущее вразрез с главными принципами и ценностями партии", - отметил Большаков.

Также в партии могут появиться советники - предполагается, что эти должности займут партийцы со стажем, у них появится возможность выступать на заседаниях с совещательным голосом, рассказал Большаков.

Руководящими органами останутся политкомитет, федеральное бюро и исполком, которые будут заниматься текущей работой и принимать основные решения. Кроме того, будет проведена диверсификация участия в партии - члены и сторонники смогут выбрать степень вовлечения в ее деятельность.

По словам Большакова, планируется развивать практику праймериз при определении кандидатур на пост президента, губернаторов, мэров и лидеров партийных списков, практику дебатов и общепартийных дискуссий, введение предварительного общепартийного голосования при выборе председателя партии.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Яблоко"

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