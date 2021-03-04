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04.03.2021 17:26
Рубрика: Общество

На Солнце обнаружили источник опасных для Земли частиц

Текст: Тимур Алимов
Один из крупнейших выбросов корональной массы, зафиксированный в августе 2012 года. Масса распространялась со скоростью около 1450 тысяч километров в секунду. Фото: NASA Goddard Space Flight Center/flickr.com Один из крупнейших выбросов корональной массы, зафиксированный в августе 2012 года. Масса распространялась со скоростью около 1450 тысяч километров в секунду. Фото: NASA Goddard Space Flight Center/flickr.com
Один из крупнейших выбросов корональной массы, зафиксированный в августе 2012 года. Масса распространялась со скоростью около 1450 тысяч километров в секунду. Фото: NASA Goddard Space Flight Center/flickr.com

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Джорджа Мейсона выявили источник потенциально опасных частиц, выбрасываемых Солнцем. Выводы ученых опубликованы в журнале Science Advances.

Фото: Onasill Bill/flickr.com
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По словам астрофизиков, данные частицы имеют очень высокий энергетический заряд и, попав в атмосферу Земли, способны нарушить работу спутников и любой другой электроники, а также усилить воздействие радиации на экипажи и пассажиров самолетов.

Анализ заряженных частиц показал, что их свойства характерны для плазмы из нижних слоев солнечной короны, в так называемой хромосфере.

Как пояснила соавтор работы, доктор Стефани Ярдли, ученым впервые удалось наблюдать источник происхождения солнечных энергетических частиц. Им оказалась плазма, удерживаемая в атмосфере Солнца сильными магнитными полями. Возникая, частицы распространяются со скоростью в несколько тысяч километров в секунду.

- Частицы достигают Земли очень быстро - в пределах от нескольких минут до нескольких часов. Этот процесс может продолжаться несколько дней. В настоящее время мы можем прогнозировать развитие этих событий только после их возникновения. А лучшее понимание природы этих частиц поможет улучшить прогнозирование и снизить риски в случае сильной солнечной бури, - рассказала Ярдли.

Общество Космос

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