Итальянские ученые выявили наиболее устойчивых к пандемии COVID-19 людей

Специалисты департамента медицинских наук Университета Флоренции определили тип людей, которые наиболее психологически устойчивы к пандемии коронавируса.

Исследователи провели опрос, в котором приняли участие 619 человек, средний возраст участников опроса составил 31,3 года. Его результаты оказались весьма неожиданными.

В докладе, опубликованном на сайте Science Direct, указывается, что социальная изоляция из-за COVID-19 может привести к серьезным психологическим последствиям, в том числе усилению стресса или снижению эмоционального благополучия. По итогам исследования выяснилось, что лучше всего аспекты пандемии переносят дерзкие, безрассудные, наглые люди. При этом опрошенные с неустойчивой психикой и перепадами настроения чувствуют себя хуже.