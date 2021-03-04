К маю в России будет выпущено более 50 млн доз вакцины от коронавируса

Общий объем выпущенных вакцин от коронавируса к маю составит более 50 млн доз, сообщили в Росздравнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что планы производства увеличиваются ежемесячно.

При этом, к 1 марта в гражданский оборот введено около 8 млн комплектов доз вакцины Спутник V, разработанной в институте им. Гамалеи, и первые 45 тысяч доз второй зарегистрированной российской вакцины - ЭпиВакКороны института "Вектор". Одновременно проводится контроль недавно зарегистрированной третьей вакцины - КовиВак производства института им.Чумакова. Планируется, что она появится в гражданском обороте со второй половины марта.

В Росздравнадзоре также подчеркнули, что вакцины от коронавируса доступны сегодня благодаря новому упрощенному порядку ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, который позволяет это делать в более короткие сроки, что очень важно в условиях пандемии.