Как ограничение плавающих ставок повлияет на рынок жилья

Банк России предложил несколько вариантов ограничения ипотечного кредитования с плавающими ставками - от полного запрета до допуска к таким кредитам только "квалифицированных заемщиков". Хотя для российской ипотеки такие ставки - экзотика, ЦБ намерен заранее купировать связанные с ней риски. Поручение правительству и ЦБ урегулировать этот вопрос дал президент.

За рубежом подобные кредиты выдаются, как правило, с фиксированной на несколько лет ставкой, рассказывает совладелец "Группы Родина" Владимир Щекин, после чего она определяется в зависимости от ставки кредитования на межбанковском рынке. Доля таких кредитов там небольшая - около 15%. На российском рынке ипотеки их менее 0,1%, указывает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Интерес банков к продукту вероятен, поскольку это снижает их риски.

"Если плавающая ставка получит распространение, то снизится спрос на жилье и ухудшится качество ипотечных займов, - говорит управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. - Чтобы покупательская активность держалась на высоком уровне, такие кредиты надо по крайней мере ограничить".

Ипотеку с плавающей ставкой предлагали многие банки, однако со временем это было исключено, говорит директор кредитного департамента "Росбанк Дом" Вадим Мамонов, что связано как с низким спросом, так и с высокими рисками роста долговой нагрузки заемщиков. "Такая ипотека может быть привлекательна в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной ее преимущества очень сильно зависят от развития общеэкономической ситуации", - говорит эксперт. В ВТБ отмечают, что плавающая ставка могла бы быть уместна для заемщиков, которые берут кредиты на значительные суммы, а у массового потребителя может вызвать сложности в обслуживании долга. "Ни ЦБ, ни банки не заинтересованы в ситуации, когда заемщик вынужден увеличивать сумму платежа и платить больше, чем может себе позволить", - отмечает управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков.