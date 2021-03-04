Канада потеснила США в рейтинге привлекательности для трудовой миграции

Канада заняла первое место в рейтинге самых привлекательных стран для трудовых мигрантов, потеснив традиционного лидера - США. Об этом говорится в совместном исследовании компании BCG и глобального альянса ведущих рекрутинговых интернет-сайтов The Network.

В опросе приняли участие 209 тысяч человек из 190 стран. Лишь около 50% респондентов готовы переехать в другую страну ради работы. Это меньше показателей 2014 и 2018 годов - 64 и 57% соответственно.

Опрос показал, что пандемия существенно повлияла на отношение людей к работе за границей. В целом заинтересованность в переезде ради работы уменьшилась, а наиболее привлекательными странами стали государства, которые смогли лучше других противостоять коронавирусу.

В тройку лидеров, кроме США (второе место) вошли Канада и Австралия, где зафиксировано сравнительно небольшое число случаев COVID-19. Четвертое и пятое место заняли Германия и Великобритания.

По данным исследования, европейские страны потеряли позиции - Германия и Франция опустились на две строчки, а Италия и Испания вылетели из ТОП-10.

Из почти 17 тысяч россиян, принявших участие в опросе, готовы переехать в другую страну ради работы 47%.

"В отличие от таких стран как Италия, Бельгия, Швеция или Индия, где показатели мобильности резко подскочили, в России готовность переехать ради работы остается на прежнем уровне. В то же время развитие форматов удаленной работы открывает новые горизонты для трудоустройства даже в самой непростой ситуации: 59% опрошенных россиян были бы заинтересованы в работе на иностранную компанию, непредставленную в России. И это совпадает с общемировым трендом - 57% респондентов подтвердили интерес к удаленной работе без переезда", - отметил управляющий директор и старший партнер, председатель BCG Россия и СНГ Владислав Бутенко.