Канада потеснила США в рейтинге привлекательности для трудовой миграции

Новости

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Кротоне" 00:48
В Индии вакцинацию от COVID будут проводить круглосуточно 00:29
Взлет прототипа корабля Starship компании SpaceX экстренно отменен 00:08
Украинский снайпер убил сотрудника МВД ДНР в Ясиноватой 00:02
Захарова: Санкции США говорят о страхе перед Россией 03.03.2021
Букингемский дворец расследует жалобы персонала на поведение Меган Маркл 03.03.2021
В Канаде признан виновным Алек Минасян, насмерть сбивший 10 пешеходов 03.03.2021
Доказана связь COVID-19 с группой крови 03.03.2021
Видео: В Москве такси влетело в лоб трамваю 03.03.2021
Глава отдела московского филиала ФПК отправлен под домашний арест 03.03.2021
В США возмутились убийством более 200 волков охотниками из Висконсина 03.03.2021
Пуски отремонтированных Беларусью ракет показали на видео 03.03.2021
Захарова прокомментировала заявление США об отказе силой насаждать демократию 03.03.2021
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков 03.03.2021
В ночь на четверг в Москве ожидается небольшой снег 03.03.2021
Жена Плющенко отреагировала на слухи о возвращении Косторной к Тутберидзе 03.03.2021
В Швеции неизвестный ранил ножом восемь человек 03.03.2021
Бизнес сможет использовать обезличенные персональные данные 03.03.2021
В Греции зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19 03.03.2021
СМИ: Жену футболиста Мамаева госпитализировали после потери сознания 03.03.2021
США пообещали больше не насаждать демократию в мире силой 03.03.2021
Су-27 перехватил над Балтикой два американских стратегических бомбардировщика 03.03.2021
В Твери спасли беременную с тотальным поражением легких на фоне COVID-19 03.03.2021
Подмосковная прокуратура передала в суд дело строителей-мошенников 03.03.2021
Олег Басилашвили получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени 03.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 00:01
Рубрика: В мире

Канада потеснила США в рейтинге привлекательности для трудовой миграции

Текст: Михаил Загайнов

Канада заняла первое место в рейтинге самых привлекательных стран для трудовых мигрантов, потеснив традиционного лидера - США. Об этом говорится в совместном исследовании компании BCG и глобального альянса ведущих рекрутинговых интернет-сайтов The Network.

Путин внес в ГД устав Международной организации по миграции

В опросе приняли участие 209 тысяч человек из 190 стран. Лишь около 50% респондентов готовы переехать в другую страну ради работы. Это меньше показателей 2014 и 2018 годов - 64 и 57% соответственно.

Опрос показал, что пандемия существенно повлияла на отношение людей к работе за границей. В целом заинтересованность в переезде ради работы уменьшилась, а наиболее привлекательными странами стали государства, которые смогли лучше других противостоять коронавирусу.

В тройку лидеров, кроме США (второе место) вошли Канада и Австралия, где зафиксировано сравнительно небольшое число случаев COVID-19. Четвертое и пятое место заняли Германия и Великобритания.

По данным исследования, европейские страны потеряли позиции - Германия и Франция опустились на две строчки, а Италия и Испания вылетели из ТОП-10.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости www.ria.ru
Самозанятыми стали уже почти два миллиона россиян

Из почти 17 тысяч россиян, принявших участие в опросе, готовы переехать в другую страну ради работы 47%.

"В отличие от таких стран как Италия, Бельгия, Швеция или Индия, где показатели мобильности резко подскочили, в России готовность переехать ради работы остается на прежнем уровне. В то же время развитие форматов удаленной работы открывает новые горизонты для трудоустройства даже в самой непростой ситуации: 59% опрошенных россиян были бы заинтересованы в работе на иностранную компанию, непредставленную в России. И это совпадает с общемировым трендом - 57% респондентов подтвердили интерес к удаленной работе без переезда", - отметил управляющий директор и старший партнер, председатель BCG Россия и СНГ Владислав Бутенко.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

Главное сегодня

Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам
Су-27 перехватил над Балтикой два американских стратегических бомбардировщика
Захарова прокомментировала заявление США об отказе силой насаждать демократию
Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен
В Швеции полиция обезвредила злоумышленника, ранившего восемь человек
Как США меняют учебную программу в погоне за расовой справедливостью
Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами