Каракатицы успешно прошли детский тест на самоконтроль

В социальной сети Tik-Tok набирают популярность видео, где ребенку предлагают немного подождать и получить две порции какого-то угощения вместо одной, но сразу. Такой опыт также известен как Стэнфордский зефирный эксперимент. Ученые повторили этот опыт с каракатицами, и он сработал.

Биологи исследовали самоконтроль и способность к обучению у каракатиц, чтобы понять, могут ли представители этого вида отказаться от немедленного удовлетворения и выдержать задержку ради лучшего, но отсроченного вознаграждения. Исследование об этом опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Так удалось выяснить, что каракатицы могут терпеть до 50-130 секунд. В пресс-релизе, размещенном на EurekAlert, авторы исследования говорят, что такой результат сопоставим с теми, что показали шимпанзе, вороны и попугаи.

Те подопытные, которые смогли выдержать дольше остальных, показали лучшие результаты и в учебной задаче, где сначала должны были ассоциировать визуальный сигнал с пищевым вознаграждением, а потом - с другим сигналом.

Способность к самоконтролю у этого вида объясняется тем, что эти моллюски привыкли маскироваться во время охоты и вынуждены выжидать, чтобы не попасться хищнику.