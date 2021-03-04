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04.03.2021 10:11
Рубрика: В мире

Китай: За сотни лет расизм в США уже стал неизлечимой болезнью

В последние годы в США стали все чаще происходить инциденты на почве расовой дискриминации, которые вызывают массовые беспорядки в стране и за рубежом, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Лос-Анджелес. Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu Лос-Анджелес. Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Лос-Анджелес. Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Как стало известно, полицейский, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в 2020 году, скоро предстанет перед судом. Однако это событие вызвало только беспорядки в обществе, и не принесло никаких коренных изменений в американской политике.

На недавней 46-й сессии Совета по правам человека ООН несколько комиссаров и экспертов этой организации в совместном заявлении призвали администрацию США принять масштабные меры, направленные на пресечение насильственных действий полиции и решения систематических вопросов с расизмом и расовой дискриминацией.

Китай скоро опубликует Доклад о нарушениях прав человека в США в 2020 году, в котором говорится, что среди афроамериканцев процент заразившихся коронавирусом и умерших от COVID-19 в несколько раз выше, чем среди белого населения. Коэффициент их убийств полицией в три раза выше, чем белокожих.

Представители других этнических групп в США также ощущают на себе дискриминацию. Недавно 91-летный мужчина азиатского происхождения, гуляя по улице в Калифорнии, был сбит ударом сзади незнакомым человеком. 51-летный преподаватель китайского происхождения на автобусной остановке подвергся внезапному нападению. По данным Американской ассоциации юристов, в Нью-Йорке количество пострадавших от расовой ненависти лиц азиатской внешности в 2020 году увеличилось на 867 процентов по сравнению с показателем 2019 года.

За сотни лет расизм в США уже стал неизлечимой болезнью. С точки зрения истории, ни расовая дискриминация, ни идеология превосходства белой расы не прекратили своего существования после отмены рабовладельческого строя в США. С точки зрения современных реалий, бездействие и даже хамство американских политиков идут только на руку расистам. Более того, те политики, которые только стремятся победить на выборах, совершенно не горят желанием решать проблемы с расовой дискриминацией. Еще хуже то, что американские политики грубо нарушают права своих граждан, а под предлогом защиты прав человека нагло вмешиваются во внутренние дела других стран. В этом проявляются двойные стандарты Вашингтона.

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