Китайский марсоход "Тяньвэнь-1" совершит посадку на Марс в мае-июне

Спускаемый модуль китайской автоматической межпланетной станции "Тяньвэнь-1" совершит посадку на Марсе в мае-июне. Об этом в рамках открывшейся в Пекине сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высший совещательный орган) заявил председатель комитета науки и техники Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Бао Вэйминь, сообщает ТАСС.

Напомним, "Тяньвэнь-1"("Вопросы к небу") была запущена 23 июля 2020 года. 10 февраля станция достигла эллиптической орбиты, а 24 февраля вышла на опорную орбиту Марса. Аппарат проработает на марсианской орбите около трех месяцев. После этого от него отделится модуль с марсоходом, который совершит посадку на территории низменности Утопия.

Китайская межпланетная космическая станция "Тяньвэнь-1" - это сразу три аппарата - орбитальный зонд, посадочный модуль и марсоход. Орбитальный китайский зонд рассчитан на один марсианский год работы (около двух земных), а 240-килограммовый ровер - на 90 марсианских суток. Эксперты подчеркивают: на такой же срок был рассчитан изначально американский марсоход Opportunity. Однако проработал он свыше 14 лет.

"Тяньвэнь-1" работает в штатном режиме, ее системы уже продемонстрировали эффективность и надежность. "Для успешного выполнения поставленных задач после прибытия "Тяньвэнь-1" к Марсу необходимо провести детальное исследование рельефа в предполагаемом районе посадки на равнине Утопия, а также изучить метеорологические условия в коридоре полета, чтобы избежать попадания в песчаную бурю во время спуска", - уточнил Бао Вэйминь.

Модуль с марсоходом на борту должен совершить мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Ученые предполагают, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды. Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата.