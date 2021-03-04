Новости

Партия "Альтернатива для Германии" попала под подозрение контрразведки 13:38
Депутат челябинского заксобрания задержан ФСБ по делу о даче взятки 13:36
Песков объяснил слова Путина про "хорьковые" цели 13:35
Китайский марсоход "Тяньвэнь-1" совершит посадку на Марс в мае-июне 13:26
Шойгу: "Армата" начнет поступать в войска в 2022 году 13:13
В Коми задержали пятерых участников секты "Свидетели Иеговы" 13:11
Документальный фильм "Александр Солженицын. Раскаяние" увидят в 68 странах 13:09
Путин назначил Королева первым замдиректора ФСБ 13:07
Путин примет участие в ПМЭФ 13:05
Создатели фильма Mortal Kombat обещают много кровавых сцен 13:02
Шойгу: Весной в армию планируется направить 122 тысячи человек 13:01
Обвиняемому в госизмене ученому Мещерякову продлили срок домашнего ареста 12:47
Захарова: США будут считать врагом всех конкурентов 12:42
Истребитель ВВС ФРГ сбросил бомбы на границу с Голландией 12:41
Жителей столичного региона предупредили о скачках давления 12:30
Названы города, жители которых любят смотреть сериалы 12:25
Расходы Пентагона на искусственный интеллект стали втрое выше гражданских 12:22
Глава МИД Словакии извинился перед Киевом за шутку о "Спутнике V" 12:17
Роструд выявил нарушения после гибели трех рабочих на фабрике в Норильске 12:07
Захарова: Запад развернул поддержку несистемной оппозиции в России 11:52
Сибиряку вынесли приговор за контрабанду военной техники 11:46
Инженер отказался эвакуироваться после аварии на АЭС "Фукусима" из-за котов 11:43
Квартиры в новостройках Москвы стали чаще покупать в ипотеку 11:42
Жена попавшего в больницу певца Маршала рассказала о его состоянии 11:39
Эксперты поддержали введение "цифрового налога" 11:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 13:26
Рубрика: Общество

Китайский марсоход "Тяньвэнь-1" совершит посадку на Марс в мае-июне

Текст: Наталия Ячменникова

Спускаемый модуль китайской автоматической межпланетной станции "Тяньвэнь-1" совершит посадку на Марсе в мае-июне. Об этом в рамках открывшейся в Пекине сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высший совещательный орган) заявил председатель комитета науки и техники Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Бао Вэйминь, сообщает ТАСС.

Фото: China National Space Administration (CNSA) / AFP
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал новые снимки с орбиты Марса

Напомним, "Тяньвэнь-1"("Вопросы к небу") была запущена 23 июля 2020 года. 10 февраля станция достигла эллиптической орбиты, а 24 февраля вышла на опорную орбиту Марса. Аппарат проработает на марсианской орбите около трех месяцев. После этого от него отделится модуль с марсоходом, который совершит посадку на территории низменности Утопия.

Китайская межпланетная космическая станция "Тяньвэнь-1" - это сразу три аппарата - орбитальный зонд, посадочный модуль и марсоход. Орбитальный китайский зонд рассчитан на один марсианский год работы (около двух земных), а 240-килограммовый ровер - на 90 марсианских суток. Эксперты подчеркивают: на такой же срок был рассчитан изначально американский марсоход Opportunity. Однако проработал он свыше 14 лет.

"Тяньвэнь-1" работает в штатном режиме, ее системы уже продемонстрировали эффективность и надежность. "Для успешного выполнения поставленных задач после прибытия "Тяньвэнь-1" к Марсу необходимо провести детальное исследование рельефа в предполагаемом районе посадки на равнине Утопия, а также изучить метеорологические условия в коридоре полета, чтобы избежать попадания в песчаную бурю во время спуска", - уточнил Бао Вэйминь.

Модуль с марсоходом на борту должен совершить мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Ученые предполагают, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды. Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата.

Общество Космос Исследование Марса

Главное сегодня

Путин примет участие в ПМЭФ
Песков назвал возможные условия поставок вакцины от COVID-19 в Словакию
За сутки в России подтверждено 11 385 случаев COVID-19 в 85 регионах
Агрегаторы предупредили о росте цен на авиабилеты
В компании SpaceX назвали причину взрыва прототипа Starship
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России