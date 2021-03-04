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04.03.2021 15:48
Рубрика: Культура

В Болгарии найдены уникальные золотые кольца трех империй

Текст: Денис Передельский

В Болгарии археологи впервые представили широкой общественности уникальные золотые кольца, найденные во время раскопок на северо-востоке страны. Их ценность повышается тем, что они относятся к трем историческим эпохам и тем самым рассказывают исследователем о жизни на Дунае в далеком прошлом.

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Как сообщает Archaeology in Bulgaria, ценные артефакты были впервые представлены публике на выставке под названием "Хранители колец", которая проходит в эти дни в региональном историческом музее города Русе.

Среди прочих экспонатов выделяются три недавно обнаруженных археологами древних золотых кольца, которые относятся к трем различным историческим периодам - временам Римской империи, Болгарской империи и Османской империи.

Самым древним, конечно, является римское кольцо. Оно украшено геммой (гравированным драгоценным камнем) с изображением пасущейся на лугу лошади. Этот артефакт датирован I-IV веками нашей эры. Он был обнаружен в древнем городе Тримаммий у реки Дунай на северо-востоке Болгарии.

"Сочетание [золотого кольца и драгоценного камня] раскрывает утонченность эпохи, которую можно было найти даже на окраинах [Римской] империи", - говорится в музейном описании этого экспоната.

Кстати, город Тримаммий был сначала древнеримской, а затем средневековой византийской и болгарской крепостью. Он был расположен недалеко от современного города Мечка, одного из городов-спутников Русе.

Изначально это был римский военный форт, который затем начал использоваться в качестве перевалочного дорожного пункта. Этот город был разрушен в начале VII века во время варварских нашествий. Однако позже он был восстановлен и использовался в качестве крепости в периоды Первой Болгарской империи (632/680-1018 гг. н.э.) и Второй Болгарской империи (1185-1396/1422 гг. н.э.).

Второе золотое кольцо было обнаружено в богатом средневековом болгарском городе Червень. В XIII-XIV веках это был один из главных религиозных и экономических центров Второй Болгарской империи. Золотое кольцо было найдено в главном зале средневековой церкви, оно лежало в могиле, расположенной рядом с алтарем. Могила принадлежала богатой женщине, которой на момент смерти было 50-55 лет. Кольцо было изготовлено очень искусно, его украшает полудрагоценный камень.

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Третье золотое кольцо было найдено в руинах римского города Сексагинта-Приста, недалеко от Русе. Оно является самым молодым и датировано периодом Османской империи (XV-XIX века). Кстати, в те времена город Русе назывался Рускук.

Это кольцо отличается от других подобных артефактов тем, что на нем имеется выгравированная надпись. Она гласит: "Будь чист". По мнению археологов, эта надпись указывает на то, что кольцо изначально было предназначено для религиозного использования. Кстати, надпись выполнена на османском турецком языке арабским шрифтом.

Помимо трех описанных золотых колец на выставке "Хранители колец" археологи представили и другие найденные в последнее время артефакты. В частности, они собрали в окрестностях Руссе обширную коллекцию древнефракийских, древнегреческих и древнеримских амфор для хранения вина.

Интересно, что на этих сосудах имеются надписи с именами их владельцев и печатями, что говорит об активной торговле вином, которая в данном регионе, видимо, обрела популярность задолго до прихода римлян. Вино во Фракию привозили с греческих островов.

"Древние фракийцы тоже производили вино, - считают в музее. - Они изготавливали амфоры и клеймили их символами, а затем продавали свою продукцию местным богачам".

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