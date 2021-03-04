Команда "Формулы-1" "Хаас" представила болид в цветах российского флага

В четверг американская команда "Хаас" представила машину на новый сезон "Форумулы-1". И если по техническим характеристикам и внешнему виду VF-21 не сильно отличается от прошлогоднего, то ее раскраска изменилась до неузнаваемости. Новый болид "Хаас" имеет цвета российского флага.

По решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне, поставившего точку в разбирательстве между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством, спортсмены из РФ на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира на два года лишились права выступать под флагом и гимном. Эти ограничения коснутся и пилота "Хааса" Никиты Мазепина - он выступает в серии как нейтральный атлет из России.

Однако, поскольку спонсором команды стала российская компания "Уралкалий", одним из руководителей которой является отец гонщика Дмитрий Мазепин, то было решено раскрасить болид именно так, сообщается на официальном сайте "Хааса".

Как сообщает Motorsport, расцветка болида уже прошла согласование в Международной автомобильной федерации.

В нынешнем сезоне за команду помимо Мазепина будет выступать немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Новый болид можно будет увидеть 12-14 марта на предсезонных тестах в Бахрейне.