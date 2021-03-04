Концепция развития креативных индустрий поможет россиянам монетизировать их таланты

Реализация Концепции развития креативных индустрий, разработанная Минкультуры с участием РСПП, поможет россиянам превратить свои таланты в стабильный источник дохода. Об этом заявила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова на полях III международного Балтийского культурного форума в Светлогорске (Калининградская область). Ведомство впервые вынесло Концепцию на широкое публичное обсуждение.

Говоря об общих задачах творческого предпринимательства и государства, Ольга Ярилова отметила, что креативные индустрии активно способствуют достижению целей национального развития России на период до 2030 года: "Необходимо стимулировать рост числа предпринимателей и создание новых рабочих мест в творческих индустриях. Для этого нужно внедрять не только цифровые технологии, но и весь пул механизмов государственной поддержки в виде грантов, субсидий и иной помощи".

Меры государственной поддержки и регулирования, включая обеспечение доступа к инфраструктуре, назвала крайне важными и директор Центра креативной экономики НИУ ВШЭ, преподаватель Digital IP Татьяна Абанкина, заявив, что при 92 трлн рублей ВВП в 2018 году доля креативного сектора оценивалась в 5 трлн рублей, что явно недостаточно и не отвечает реальному потенциалу этих отраслей.

Одной из причин, сдерживающих развитие креативных отраслей, директор ФГБУ "Роскультцентр", директор Фестиваля "Российская креативная неделя" Марина Абрамова считает дефицит государственного участия в подготовке кадров: "Творческий бизнес имеет огромный потенциал, но нам нужны образовательные проекты. В большинстве отраслей нет системы качественного образования, и бизнес вынужден сам инвестировать деньги в эту сферу".

В то же время эксперт поблагодарила Минкультуры за разработку Концепции, отметив, что документ ведомства - первая попытка разработки нормативного акта на федеральном уровне: "Спасибо РСПП, что предложения профессионального сообщества удалось донести до государства, и в новой Концепции они почти все учтены".

Позиционирование креативных индустрий в качестве драйвера развития экономики вызывает оптимизм - прокомментировал документ председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский: "Креативные индустрии - один из важных элементов государственного управления, связанного с занятостью людей. Креативные индустрии - инструмент управления социально-технической системой. Сложно говоря, они необходимы государству для управления энтропией, а если проще - то для самосохранения".

Если государство намерено помочь креаторам, необходимо адаптировать законодательство под их нужды и, прежде всего, привлекать внимание к вопросам современных средств защиты интеллектуальных прав с учетом уже накопленного опыта, подчеркнула управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина: "Сегодня на рынке представлены различные Legal Tech-решения, позволяющие управлять интеллектуальными правами и зарабатывать на них. Для этого не требуются юристы и глубокое понимание законодательства. Есть сервисы фиксации прав, позволяющие доставлять до "витрин" различную креативную продукцию, а также сервисы для защиты контента в сети. Среди них: n"RIS - для депонирования произведений, IPEX - для проведения сделок с результатами творческой деятельности, Online Patent - для охраны товарных знаков в любой стране мира. Все сервисы функционируют внутри одного распределенного реестра. Авторы и правообладатели могут взаимодействовать без посредников". В дискуссиях Форума приняли участие заместитель начальника центра инновационно-технологического и креативного предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" Екатерина Удалова и основатель Института развития индустрии моды Be In Open Алексей Баженов. В качестве модератора выступил президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС), заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Сергей Матвеев.

С большим интересом была воспринята информация об учреждении в феврале этого года всероссийской Федерации креативных индустрий. Прямой диалог с государством всегда эффективнее на уровне авторитетных отраслевых общественных организаций. Директор Фонда креативных индустрий Калининградской области Валерия Гусейнова отметила, что подобные объединения не только способствуют изучению проблем отрасли, но и помогают создавать инфраструктуру креативного предпринимательства, наращивать производство нематериальных активов, увеличивать спрос на творческую продукцию и создавать в России условия для развития креативного класса.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век".

Основная цель Ассоциации IPChain ─ формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде. Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности ─ распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".