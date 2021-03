Ученые установили, как коронавирус разрушает сердце

Связь коронавируса SARS-CoV-2 и появлением проблем с сердцем была обнаружена практически сразу после начала пандемии. Однако, долгое время ученые не могли установить, влияет ли вирус напрямую, или же нарушения в работе сердца являются следствием воспалительной реакции.

Исследование ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе показало, что повреждение сердца у пациентов с COVID-19 вызвано проникновением и репликацией вируса внутри клеток сердечной мышцы, что приводит к их гибели и нарушает ритм сокращений. Результаты работы опубликованы в издании Journal of the American College of Cardiology: Basic to Translational Science.

Применив стволовые клетки для создания сердечной ткани человека, исследователи провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что вирусная инфекция не только убивает клетки, но разрушает мышечные волокна, ответственные за сокращение сердечной мышцы. Этот процесс может происходить даже при отсутствии в организме воспалительной реакции.

- На начальном этапе пандемии оказалось, что этот коронавирус может вызывать сердечную недостаточность или повреждение сердца у в целом здоровых людей, что вызывало тревогу у кардиологов. Даже у некоторых спортсменов, выздоровевших и вернувшихся к стандартным тренировкам, позже появились рубцы в сердце. Полученные нами результаты окончательно показали, что у пациентов с COVID-19, у которых развилась сердечная недостаточность, были сильно поражены клетки сердечной мышцы, и воспаление не является исходной причиной этих повреждений, - пояснил руководитель исследования, доктор медицинских наук Кори Дж. Лавин.

Он отметил, что другие вирусные инфекции также в ряде случаев негативно влияют на сердце, но COVID-19 по сравнению с ними вызывает в сердце иной иммунный ответ, но почему так происходит, пока остается неясным.