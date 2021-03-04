Кравцов назвал шестидневку в некоторых школах вынужденной мерой

- Чтобы восполнить те или иные пробелы, как вынужденную меру ряд школ ввели шестидневное обучение, - рассказал Сергей Кравцов. - Если школа обычно работает по пятидневке, то она, скорее всего, со следующего года вернется к этому режиму работы.

Так он ответил журналистам на вопрос, имеет ли смысл сохранить шестидневное обучение для восполнения пробелов, с которыми столкнулись школьники из-за коронавируса.

По словам министра, сейчас делается все, чтобы сохранить уровень знаний школьников. Всероссийские проверочные работы помогут определить возникающие пробелы.

- Перевод на пятидневку или шестидневку - это решение школы. Большинство школ учатся на пятидневке, - рассказал Сергей Кравцов.