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Рубрика: Власть

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КС РФ разрешил наследникам уточнять родство с братьями и сестрами в суде
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8398)
Дети получат законный механизм защиты своих прав на наследство отца, если у них есть основания сомневаться в кровном родстве с другими претендентами. Конституционный суд РФ разрешил им требовать аннулирования записей в книге о рождении, соответствующие изменения должны быть внесены в Семейный кодекс (СК) РФ.

Основанием для проверки положений статьи 52 СК РФ во взаимосвязи с положениями ГПК России послужила жалоба Олеси Шишкиной из Барнаула. Когда в 2017 году отец Олеси умер, то его гражданская супруга стала претендовать на часть наследства, оставшегося после мужчины, в интересах несовершеннолетней дочери.

Фото: iStock
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Ситуация оказалась довольно неприглядной: сначала женщина пыталась установить отцовство девочки через иск к другому мужчине. Затем переключилась на отца Шишкиной, но выяснилось, что совместное заявление об установлении отцовства наследодателя имело признаки подделки, а от проведения генетической экспертизы отца и дочери мать отказалась.

На этом основании законная дочь подала иск об исключении девочки из числа наследователей и выиграла дело. Но результат в ее пользу был аннулирован. Алтайский краевой суд пришел к выводу, что суть дела - оспаривание отцовства, а статья 52 СК РФ дает такое право только родителям - фактическим или по документам, а также самому ребенку.

По мнению Шишкиной, в такой ситуации оказываются нарушенными права "достойных" преемников (статья 1117 ГПК разъясняет понятие "недостойных"), что противоречит статье 35 Конституции, гарантирующей в том числе право наследования.

- Судом было установлено, что нового наследника и наследодателя не связывают ни биологические, ни фактически отношения, а также отсутствует волевой критерий признания наследодателем отцовства, - указала Олеся Шишкина. - Следовательно, наследники, чье право не вызывает сомнений, должны иметь возможность защищать свои законные интересы, в том числе посредством предъявления в суд требования об исключении такого лица из числа наследников.

КС счел подход, регламентированный действующим законодательством, не соответствующим Конституции РФ. Право наследования не является абсолютным, в некоторых ситуациях оно ограничено законом - например, в интересах детей. При этом статья 51 Семейного кодекса строго регламентирует порядок записи ребенка и его родителей в книгу рождений. Перечень лиц, которые имеют право оспаривать такие записи, исчерпывающий, то есть не подлежащий расширительному толкованию. Так достигается "обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи. Но если записи были сделаны с нарушениями, "правоприменительная практика, по существу, отрицает возможность защиты интересов наследников лица, записанного в качестве отца ребенка на основании подложных документов".

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- Отсутствие у граждан возможности требовать аннулирования записи акта об установлении отцовства, сделанной с нарушениями требований закона (на основании подложных документов), в том числе с целью защиты наследственных прав, может иметь неоднозначные юридические последствия, - к такому выводу пришли судьи КС РФ, - в том числе в равенстве всех перед законом, гарантий права наследования.

Законодателю предписано расширить круг лиц, которые имеют право оспаривать запись о родителях, если не были соблюдены требования в части подачи совместного заявления о записи об отце ребенка, и включить в него наследников. А до этого КС обязал суды принимать подобные иски и рассматривать их. Дело Олеси Шишкиной подлежит пересмотру.

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