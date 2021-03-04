Четырехчасовая "Лига справедливости" Зака Снайдера будет разбита на шесть глав, названия которых режиссер раскрыл на официальной страничке картины в Twitter.

Первые две части ("Не рассчитывай на это, Бэтмен" и "Эпоха героев") будут посвящены сбору команды, заголовок третьей ("Любимая мать, любимый сын") отсылает к "материнским ящикам" и матери Супермена, а четвертая ("Машина перемен") - судя по всему, расскажет о корабле, который вернет его к жизни.

Название пятой главы ("Вся королевская рать") намекает на сбор всей команды: Бэтмена, Супермена, Чудо-женщины, Аквамена, Киборга и Флэша, а заключительная часть ("Что‑то более мрачное") - поведает историю одного из самых могущественных злодеев DC Дарксайда.

Ранее режиссер подтвердил, что помимо цветной версии фильма, также увидит свет его черно-белый вариант.

Напомним, в 2017 году вместо Снайдера, вышедшего из процесса работы над картиной по семейным обстоятельствам, фильм заканчивал Джосс Уидон. Впоследствии поклонники DC Comics и актеры, исполнившие в "Лиги справедливости" главные роли, настояли на выпуске режиссерской версии.

Премьера фильма состоится 18 марта на канале HBO Max.