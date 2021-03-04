"Лигу справедливости Зака Снайдера" в России можно будет посмотреть 18 марта

Одновременно с мировой премьерой 18 марта в России выйдет масштабный супергеройский боевик "Лига справедливости Зака Снайдера" - полнометражный фильм Warner Bros. Pictures и HBO Max, релиз которого фанаты Вселенной DC ждали четыре года.

В нашей стране "Лига справедливости Зака Снайдера" будет доступна по подписке только на КиноПоиск HD. Фильм можно будет посмотреть в двух вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и в русском дубляже. Четырехчасовой фильм будет разбит на шесть частей.

Действие "Лиги справедливости Зака Снайдера" происходит после событий фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Вдохновленный самопожертвованием Супермена (Генри Кавилл), Брюс Уэйн (Бен Аффлек) заручается поддержкой Дианы Принс (Галь Гадот) и отправляется на поиски мета-людей, чтобы с их помощью защитить мир от надвигающейся катастрофы. Но задача оказывается непростой: новичков терзают демоны прошлого, и, только победив их, герои смогут дать противникам отпор такой мощи, какой еще не видел мир. Объединившись, Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен (Джейсон Момоа), Киборг (Рэй Фишер) и Флэш (Эзра Миллер) сразятся со Степным Волком, ДеСаадом и Дарксайдом.

В письме, которое КиноПоиск HD разослал подписчикам, есть напоминание о том, что это за картина - "Лига справедливости Зака Снайдера". Ее еще называют "Снайдеркат" или "версия Снайдера" - это альтернативный вариант одноименного фильма 2017 года. Именно Зак Снайдер запустил киновселенную DC: в 2013 году снял "Человека из стали", а в 2016 - "Бэтмена против Супермена". Он хотел продолжить историю в "Лиге справедливости", объединив Брюса Уэйна, Кларка Кента и Чудо-женщину с другими супергероями DC - Киборгом, Акваменом и Флэшем. Снайдер почти завершил съемки, но на этапе пост-продакшн покинул проект из-за смерти дочери. Работу над картиной закончил Джосс Уидон ("Мстители"), который частично переписал сценарий и переснял многие сцены. Фанаты Вселенной DC остались недовольны версией Уидона, и вскоре после премьеры запустили петицию с требованием выпустить фильм в том виде, в котором его задумал Снайдер. Позже к ним присоединились звезды фильма Галь Гадот и Бен Аффлек, а также члены съёмочной группы фильма. Весной 2020 года стало известно, что через год "Лига Справедливости Зака Снайдера" все же увидит свет.

Кстати

18 марта эксклюзивно в подписке на КиноПоиске HD станет доступна и "Лига справедливости" 2017 года. А в целом на КиноПоиск HD представлен один из самых больших каталогов DC Universe в России. "Лига справедливости Зака Снайдера" дополнит коллекцию высокорейтинговых проектов Вселенной, эксклюзивно доступную в подписке Плюс. Среди них - "Человек из стали", "Пенниуорт", "Стрела", "Флэш", "Легенды завтрашнего дня", "Я - Зомби", "Древние", "Готэм", "Супергёрл", "Роковой Патруль", "Старгерл", "Харли Квинн", "Болотная Тварь", "Сверхъестественное", "Тайны Смолвиля" и другие фильмы и сериалы.