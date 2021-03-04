Lufthansa из-за пандемии терпит рекордные убытки

В минувшем 2020-м году из-за коронавирусного кризиса немецкий авиаконцерн Lufthansa понес убытки в 6,7 миллиарда евро. Это, как сообщает еженедельник "Spiegel", самый крупные потери за всю историю фирмы.

Обрушившаяся на мир пандемия привела к резкому снижению числа пассажиров авиакомпании. 2020-м она перевезла 36,4 миллиона человек - лишь четверть показателя 2019 года. Кстати, тот, предыдущий, год компания завершила с прибылью в 1,2 миллиарда евро.

В нынешнем же году убытки, как планирует Lufthansa, должны быть значительно меньше, чем в прошлом. По словам главы компании Карстена Шпора, фирма рассчитывает, что, начиная с лета, спрос на авиаперевозки будет расти благодаря более широкому распространению тестов на коронавирус и вакцинации. Это, в свою очередь, должно привести к ослаблению ограничений для авиаперелетов в Европе и, в частности, к отмене обязательного карантина по прилете в место назначения.

Однако Шпор настроен все же менее оптимистично по сравнению с ожиданиями в конце прошедшего года. Тогда он полагал, что концерн в 2021-м выйдет на 60% 2019 года. Сейчас же Шпор говорит не более, чем о 40-50%.