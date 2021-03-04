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04.03.2021 18:54
Рубрика: Власть

Матвиенко: РФ готова поделиться с Финляндией технологиями для выпуска вакцины

Текст: Галина Мисливская

В четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила с бывшим президентом Финляндии Тарьей Халонен возможность выпуска российской вакцины от коронавируса в этой стране. Разговор состоялся по инициативе финской стороны.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Валентина Матвиенко проинформировала Тарью Халонен о высокой эффективности и безопасности российской вакцины, ее широком международном признании, а также о готовности России в случае заинтересованности финской стороны предоставить соответствующие технологии и наработки для открытия производства на территории Финляндии", - говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.

Тарья Халонен, в свою очередь, пообещала довести эту информацию до руководства страны и конкретных профильных ведомств.

Собеседницы отметили, что необходимо создать условия для справедливого распределения вакцин среди населения разных стран. Валентина Матвиенко также подчеркнула, что в мире не должно быть искусственных преград и политизации в области поставок и распространения вакцин и медикаментов, когда речь идет о жизни и здоровье людей.

Также глава Совфеда пригласила Тарью Халонен принять участие в мероприятиях IX Невского международного экологического конгресса и Третьего Евразийского женского форума, которые пройдут в Санкт-Петербурге в этом году.

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