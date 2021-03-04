Мечты сбываются: Студентка из Орши научилась управлять танком Т-72

Белорусские военные исполнили заветную мечту 17-летней студентки Анны Железняк. Девушке доверили управление боевым танком Т-72.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РБ, за время обучения в аграрном колледже Орши будущий инженер-механик Анна Железняк освоила трактор, экскаватор и погрузчик. Девушка мечтала прокатиться на настоящем танке.

О своем желании накануне 8 марта студентка написала в "Сельскую газету", а журналисты передали просьбу в Минобороны РБ.

Танкисты 72-го объединенного учебного центра поселка Печи научили девушку управлять бронированной машиной. Перед тем, как сесть за рычаги танка Т-72 "белорусская Рапунцель", так окрестили Анну военные, прошла занятие на электронном тренажере.

Только после сдачи зачетов девушку допустили к управлению "живым" танком.

- Танк заводится и едет иначе, чем сельскохозяйственная техника. Но адреналина больше. Будто полетала, - призналась после заезда Анна Железняк.