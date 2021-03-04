Мединский: Наш народ был не только жертвой геноцида, но и победителем

Россия должна добиваться мирового признания массового убийства мирных граждан СССР во время Второй мировой войны геноцидом, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"По итогам Второй мировой войны признан геноцид в отношении еврейского народа, сербов, цыган, однако самая большая пострадавшая от злонамеренного и сознательного истребления, причем вне зависимости от этнической составляющей категория населения - это то, что мы всегда называли "советский народ". Мы установили несколько монументов в память о тех страшных событиях, но должны добиваться [их] признания геноцидом советского народа, с той разницей, что наш народ был не только жертвой геноцида, но стал победителем в той войне, - подчеркнул он.

Участники научного совета также обсудили методы противодействия фальсификации истории в отношении героев Великой Отечественной войны. "Рассказывая о событиях 1941 года, мы не должны скрывать правду об этом, какой бы горькой она не была", - считает доктор исторических наук Олег Назаров.

Вместе с тем, добавил он, надо аргументированно и жестко разоблачать расхожие мифы о том, что якобы в начале войны "чуть ли не вся Красная Армия побросала оружие и разбежалась". Были тяжелые поражения, но именно в 1941 году Красная Армия сорвала блицкриг немецкой армии. "С моей точки зрения, это самый недооцененный подвиг, потому что без этого подвига не было бы победы под Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге, операции "Багратион" взятия Берлина и освобождения Праги", - заключил историк.

Справка "РГ"

За последние годы Российским военно-историческим обществом было проведено более 50 научных конференций и круглых столов. В общей сложности в них приняло участие более 10 тысяч человек - ученых, педагогов, представителей СМИ, пишущих на научные темы. За это время было издано 126 томов, это более ста наименований, поскольку среди них есть многотомные. Тираж проданных и распространенных изданий превысил миллион экземпляров.