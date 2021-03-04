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04.03.2021 21:24
Рубрика: Общество

Мединский: Наш народ был не только жертвой геноцида, но и победителем

Текст: Елена Новоселова

Россия должна добиваться мирового признания массового убийства мирных граждан СССР во время Второй мировой войны геноцидом, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"По итогам Второй мировой войны признан геноцид в отношении еврейского народа, сербов, цыган, однако самая большая пострадавшая от злонамеренного и сознательного истребления, причем вне зависимости от этнической составляющей категория населения - это то, что мы всегда называли "советский народ". Мы установили несколько монументов в память о тех страшных событиях, но должны добиваться [их] признания геноцидом советского народа, с той разницей, что наш народ был не только жертвой геноцида, но стал победителем в той войне, - подчеркнул он.

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Участники научного совета также обсудили методы противодействия фальсификации истории в отношении героев Великой Отечественной войны. "Рассказывая о событиях 1941 года, мы не должны скрывать правду об этом, какой бы горькой она не была", - считает доктор исторических наук Олег Назаров.

Вместе с тем, добавил он, надо аргументированно и жестко разоблачать расхожие мифы о том, что якобы в начале войны "чуть ли не вся Красная Армия побросала оружие и разбежалась". Были тяжелые поражения, но именно в 1941 году Красная Армия сорвала блицкриг немецкой армии. "С моей точки зрения, это самый недооцененный подвиг, потому что без этого подвига не было бы победы под Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге, операции "Багратион" взятия Берлина и освобождения Праги", - заключил историк.

Справка "РГ"

За последние годы Российским военно-историческим обществом было проведено более 50 научных конференций и круглых столов. В общей сложности в них приняло участие более 10 тысяч человек - ученых, педагогов, представителей СМИ, пишущих на научные темы. За это время было издано 126 томов, это более ста наименований, поскольку среди них есть многотомные. Тираж проданных и распространенных изданий превысил миллион экземпляров.

Общество История Вторая мировая война

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