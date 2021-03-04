Мэр итальянского города хотел бы приобрести Sputnik V за свой счет

Градоначальник Роди Гаранико (область Апулия) Кармине Д'Анелли заявил о готовности купить российскую вакцину Sputnik V.

Сетуя на скудное снабжение антиковидными вакцинам, мэр сообщил через свои соцсети, что не намерен больше ждать у моря погоды и готов перейти к конкретным действиям.

"По вакцинам я теряю терпение! Или тот, кто по долгу службы обязан решать подобные вопросы, наконец-то вмешается, или я буду действовать самостоятельно. Российский Sputnik V эффективен и доступен на рынке, Республика Сан-Марино тому пример. Данная вакцина не подпадает под действие европейского законодательства, поэтому ее можно купить. Я мог бы приобрести три тысячи доз "бесплатно" на пособие, выделяемое мэру на покрытие расходов, которое я никогда не получал!", - написал Д'Анелли на своей странице в Facebook, обещав принять окончательное решение через несколько дней.