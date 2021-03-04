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04.03.2021 17:27
Рубрика: В мире

МИД Кубы назвал антироссийские санкции "нарушением международного права"

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

Глава МИД Кубы Бруно Родригес осудил новые антироссийские санкции. Об этом высокопоставленный дипломат заявил на своей странице в Twitter.

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"Мы осуждаем новые односторонние санкции против России, они являются вопиющим нарушение международного права и Устава ООН", - указал Родригес.

"Кроме того, они представляют собой вмешательства во внутренние дела этой братской страны", - резюмировал глава кубинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что ранее Евросоюз впервые ввел санкции против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США также вслед за ЕС заявили о введении антироссийских санкций. Под американские ограничения попали семь человек и 14 организаций, часть из которых являются российскими.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Санкции и антисанкции

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