МИД Кубы назвал антироссийские санкции "нарушением международного права"

Глава МИД Кубы Бруно Родригес осудил новые антироссийские санкции. Об этом высокопоставленный дипломат заявил на своей странице в Twitter.

"Мы осуждаем новые односторонние санкции против России, они являются вопиющим нарушение международного права и Устава ООН", - указал Родригес.

"Кроме того, они представляют собой вмешательства во внутренние дела этой братской страны", - резюмировал глава кубинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что ранее Евросоюз впервые ввел санкции против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США также вслед за ЕС заявили о введении антироссийских санкций. Под американские ограничения попали семь человек и 14 организаций, часть из которых являются российскими.