Минэкономразвития предложило расширить функционал Госуслуг

Минэкономразвития предложило информировать самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке в электронной форме через портал госуслуг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Минэкономразвития России внесло в правительство проект распоряжения, расширяющий перечень услуг, которые должны быть доступны для получения посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Сегодня граждане и организации обращаются за их получением в организации в ходе личного приема. Предлагается установить возможность информирования в электронной форме самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке, а также предоставления гражданам и организациям сведений об участниках финансового рынка, выписок из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и государственного реестра микрофинансовых организаций", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По мнению директора департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Виталия Злобина, эти изменения позволят гражданам и компания получить услуги "в один клик" без дополнительных временных затрат на походы в органы власти.