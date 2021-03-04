Минздрав Британии разрешил подданным планировать отпуска внутри страны

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, "смотрит на перспективу летних отпусков более оптимистично, чем когда-либо". Об этом сообщает портал walesonline.co.uk.

Во время посещения медицинской лаборатории в Глазго Хэнкок выразил уверенность, что к лету ограничения на поездки по всей стране будут сняты из-за успехов вакцинации, и подданные смогут без ограничений перемещаться по островам. Сам он уже запланировал каникулы в Корнуэлле (за что политика, кстати, критиковали некоторые коллеги и журналисты).

Но вот бронировать туры за пределами Соединенного королевства минздрав пока не рекомендует. Кроме того, еще предстоит выяснить, насколько созданные вакцины от ковида эффективны против новых штаммов "короны". Напомним, что пока в планах правительства - разрешить британцам вновь заселяться в отели с 17 мая.