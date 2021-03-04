Новости

В Турции число жертв крушения военного вертолета выросло до 11 22:27
Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Ираке 22:12
Эксперт спрогнозировал, когда снизятся цены на мясо птицы и яйца 22:06
Минздрав Британии разрешил подданным планировать отпуска внутри страны 22:00
Новак: Рост цен на нефть говорит об оптимизме на рынке 22:00
Мединский: Наш народ был не только жертвой геноцида, но и победителем 21:24
В столице появилась новая техника на очистки льда во дворах 21:06
Глава "Хаас" объяснил раскраску болидов в цвета флага РФ 20:43
Женская сборная Швеции выиграла эстафету на Кубке мира по биатлону 20:04
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта калининградца 19:53
Захарова прокомментировала слова главы МИД Словакии о вакцине "Спутник V" 19:51
Турецкий генерал погиб при крушении вертолета на востоке страны 19:47
Цена нефти Brent вернулась к уровню выше 67 долларов за баррель 19:39
В Минпромторге рассказали о планах российского фармпроизводства 19:33
В Минпромторге рассказали о популярности программ льготного автокредитования 19:30
В Госдуме проверят достаточность мер по защите детей от деструктивного влияния 19:18
Россия начнет выдавать электронные визы после пандемии 19:03
Овечкин избежал дисквалификации за удар клюшкой в пах игроку "Бостона" 18:58
Матвиенко: РФ готова поделиться с Финляндией технологиями для выпуска вакцины 18:54
Девять военных погибли в результате крушения военного вертолета в Турции 18:54
Готовивший теракт калининградец работал фотографом 18:44
В Подмосковье провели мастер-класс для детских хирургов со всей России 18:40
Европейские эксперты утвердили предварительный отчет по БелАЭС 18:35
Захарова: Санкции ЕС против РФ юридически ничтожны 18:30
К маю в России будет выпущено более 50 млн доз вакцины от коронавируса 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 22:00
Рубрика: В мире

Минздрав Британии разрешил подданным планировать отпуска внутри страны

Текст: Екатерина Забродина

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, "смотрит на перспективу летних отпусков более оптимистично, чем когда-либо". Об этом сообщает портал walesonline.co.uk.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
ВОЗ: в ряде стран половина случаев COVID-19 вызвана "британским" штаммом

Во время посещения медицинской лаборатории в Глазго Хэнкок выразил уверенность, что к лету ограничения на поездки по всей стране будут сняты из-за успехов вакцинации, и подданные смогут без ограничений перемещаться по островам. Сам он уже запланировал каникулы в Корнуэлле (за что политика, кстати, критиковали некоторые коллеги и журналисты).

Но вот бронировать туры за пределами Соединенного королевства минздрав пока не рекомендует. Кроме того, еще предстоит выяснить, насколько созданные вакцины от ковида эффективны против новых штаммов "короны". Напомним, что пока в планах правительства - разрешить британцам вновь заселяться в отели с 17 мая.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Российские лыжницы стали вторыми в эстафете на ЧМ
"Академик Черский" присоединится к достройке "Северного потока-2"
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта калининградца
Срок работы МКС продлят до 2028 года
К маю в России будет выпущено более 50 млн доз вакцины от коронавируса
Администрация Байдена заявила об отказе от участия в "вечных войнах"
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков