Минздрав проконтролирует работу электронных регистратур в регионах

В прошлом году около 60 млн граждан воспользовались сервисом удаленной записи к врачу на портале госуслуг, сообщил замминистра здравоохранения Павел Пугачев на конференции "ИКТ в здравоохранении 2021" в четверг, 4 марта. Однако он подчеркнул, что не всегда электронные регистратуры работали полноценно.

"В этом году мы будем мониторить качество записи граждан на прием к врачу, и эта работа будет приоритетной", - сказал замминистра.

По его словам, электронная регистратура - один из инструментов, позволяющих контролировать качество и доступность медицинской помощи. Так, например, на вакцинацию человек может записаться в свободные слоты, а при их отсутствии - в лист ожидания. Большие списки в листе ожидания будут свидетельствовать о повышенном спросе на вакцинацию, недостаточном количестве препарата или отсутствии специалиста, который может поставить прививку.

Замминистра отметил, что в любом случае, важно понять причины, по которым граждане не смогли записаться к специалисту с помощью электронной регистратуры. Не исключено, что некоторые медорганизации просто не выставляют слоты.