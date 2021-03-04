Мировые цены на продовольствие выросли до рекордных уровней с 2014 года

Мировые цены на продовольствие растут девятый месяц подряд и в феврале 2021 года достигли самого высокого значения с июля 2014 года, говорится в ежемесячном отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

С февраля прошлого года индекс продовольственных цен ФАО вырос на 26,5%. Больше всего подорожали зерновые, растительные масла, сахар.

Так, цены на зерно выросли за год на 26,5%. Пшеница выросла в цене на 19,8%, а наибольший прирост показало фуражное зерно. Сказался повышенный спрос со стороны Китая, который восстанавливает поголовье скота.

Растительные масла за месяц выросли в цене на 6,2% и достигли самого высокого уровня с апреля 2012 года. Росли цены на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла. Цены на "пальму" растут девятый месяц подряд на опасениях низкого объема производства у основных экспортеров. Цены на соевое масло росли из-за ограниченных поставок на мировой рынок до появления продукции нового урожая из Южной Америки. А рапсовое и подсолнечное масла росли в цене из-за снижения прогнозов производства на 2021 год и сокращения поставок на мировой рынок из стран Европейского союза и Черноморского региона. Также подталкивал цены на растительные масла рост цен на сырую нефть.

Сахар за месяц подорожал на 6,4% и достиг самого высокого значения с апреля 2017 года. Это связано со снижением объемов производства в ключевых странах-производителях и высокого спроса со стороны стран Азии. Кроме того, сказались логистические проблемы, затрудняющие поставки из Индии, и рост цен на сырую нефть. По этой причине в Бразилии (крупнейший мировой экспортер сахара) может направить более значительные объемы сахарного тростника на производство этанола. С другой стороны, сдерживали рост цен высокий прогноз производства в Таиланде и рекордного урожая в Индии в сезоне 2020- 2021 годов.

Цены на молочную продукцию растут девятый месяц подряд и приближается к максимальному за последние 40 месяцев, за месяц они прибавили 1,7%. Цены на масло росли за счет повышенного спроса со стороны Китая и сокращения предложения из Западной Европы накануне весенних праздников. Засуха в Новой Зеландии и повышенный спрос вызвали рост цен на цельное сухое молоко. Цены на обезжиренное сухое молоко выросли по причине низких запасов и сокращения экспортного предложения со стороны стран Европы. А вот цены на сыр снизились - под влиянием снижения спроса на спотовые поставки и роста запасов в США.

Мясо за месяц подорожало меньше всего - на 0,6%. Цены на него растут пятый месяц подряд. Однако в сравнении с февралем прошлого года они ниже на 4%. Цены на говядину и баранину выросли в связи с сокращением поставок из ключевых регионов производства. Свинина упала в цене: Китай сократил закупки, а в Германии в условиях запрета на экспорт на рынки стран Азии предложение существенно превысило спрос. По той же причине - снижение закупок Китаем - снизились цены на мясо птицы.