На Кубе начинается третья фаза испытаний собственной вакцины от коронавируса

На Кубе начинается третья фаза испытаний вакцины от COVID-19 собственной разработки Soberana02. О выданном разрешении на переход к заключительному этапу тестов вакцинного кандидата сообщила в эфире национального телевидения Ольга Хакобо, директор кубинского Центра государственного контроля за медикаментами и медицинским оборудованием.

"Вакцинный кандидат Soberana02 продемонстрировал удовлетворительные результаты, он отвечает требованиям безопасности и с успехом прошел проверку полученных итогов 1 и 2 фазы исследований", - заявила чиновница. "У принявших участие в испытаниях добровольцев выявлены нейтрализующие коронавирус антитела, что говорит об эффективности вакцины", - отметил Хакобо, хотя пока и не назвала более подробные данные.

В третьей фазе испытаний примут участие более 44 тысяч добровольцев в восьми муниципалитетах кубинской столицы. Всего будет организовано около 50 прививочных центров, которые будут регулярно проверяться надзорными органами на предмет соблюдения существующих протоколов и порядка проведения заключительного этапа клинических тестов Soberana02.

В режиме реального времени получаемые данные будут стекаться в организованный на базе разработавшего вакцину Института им. Финлея координационный центр, где будет проходить анализ результатов проводимого исследования.

Soberana02 является одним из четырех вакцинных кандидатов, разработанных на Кубе. Ранее власти Острова Свободы заявляли о том, что в марте начнутся испытания еще одного вакцинного кандидата Abdala.