На Украине объяснили устойчивость пророссийских настроений

На Украине много пророссийски настроенных граждан, поскольку они видят серьезное улучшение экономической ситуации в России за последние 20 лет. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Белашко.

В качестве примера он привел Харьковскую область. По его словам, рядом находится Белгород, ВВП которого в советское время был в два раза ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше. "В четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед", - цитирует Белашко РИА Новости.

Ранее Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, из которого следует, что более 40 процентов жителей Украины положительно относятся к России. Объединения двух стран хотят семь процентов украинцев.