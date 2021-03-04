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04.03.2021 07:34
Рубрика: Общество

Назван необычный симптом, предупреждающий о близком циррозе печени

Текст: Оксана Грибанова

Людям, регулярно употребляющим спиртные напитки, стоит немедленно обратиться к специалистам при возникновении носового кровотечения.

Как пишет Express со ссылкой на американских медиков, состояние может указывать "на запущенную алкогольную болезнь печени" и приближающийся цирроз.

Фото: iStock
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Помимо этого на серьёзную проблему со здоровьем часто указывают кровоточивость десен и легко образующиеся на теле синяки. Симптомы могут быть связаны с тем, что печень перестает вырабатывать достаточное количество тромбоцитов для свертывания крови.

"Последствия, связанные с появлением цирроза печени, к сожалению, необратимы", - предупредили специалисты, отметив, что в данном случае необходим полный отказ от алкоголя и переход на особый режим питания, назначенный врачом.

Также частыми признаками цирроза являются потеря веса, чрезмерная утомляемость, кожный зуд, покраснение ладоней, сосудистые звездочки на теле, пожелтевшие кожа и глазное яблоко.

Наука Общество Здоровье

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