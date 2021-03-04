Названы ближайшие перспективы для курса рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Рубль уверенно себя чувствует на этой неделе, продолжая стучаться о нижнюю границу торгового диапазона последних месяцев против евро и доллара. USD/RUB опускался до 73,3 в середине недели в то время как EUR/RUB в какой-то момент был ниже 88,4. Диапазон 73-76 по USD/RUB остается в силе.

Покупки рубля преобладали после объявления персональных санкций со стороны США, которые оказались не столь жесткими, как опасались многие, и не содержали прямых угроз ограничения на финансовую деятельность компаний и покупки иностранцами российского госдолга.

Кажется, что игроки рынка вздохнули с облегчением, так как вскоре мы увидели гораздо более успешные размещения российского госдолга на внутреннем рынке.

Примечательно, что как раз на этой неделе нефть, основной фактор поддержки рубля в феврале, преимущественно отступала. Этот откат связывают с ожиданиями смягчения квот от ОПЕК+ на фоне повышения спроса в Азии. Кроме того, недельные данные по США отметили самый резкий в истории недельный скачок запасов нефти из-за погодных условий.

Несмотря на ту силу, которую демонстрирует рубль на этой неделе из-за внутренних факторов, внешние факторы заставляют с настороженностью смотреть на ближайшую перспективу российской валюты.

На долговых рынках продолжается рост доходностей американских госбумаг, что делает их сравнительно более привлекательными относительно аналогов из развивающихся стран. Несмотря на более высокие ставки в таких странах, как Россия, Турция или Бразилия, часто капиталы начинают утекать с их долговых рынков, оказывая давление на валюту в подобных условиях.

Прямо сейчас наиболее явно видно укрепление позиций доллара к "защитным" валютам вроде иены или франка, но скорее раньше, чем позже, такая ситуация обернется усилением давления на рубль.

В перспективе недели курс евро и доллара к рублю способен вернуться к верхним границам устоявшихся торговых диапазонов. Таким образом, в ближайшее время USD/RUB остается на траектории роста в область 76, а EUR/RUB - в область выше 92.