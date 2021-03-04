Названы победители отборочного этапа олимпиады МГИМО и "Российской газеты"

Новости

Цена нефти Brent вернулась к уровню выше 67 долларов за баррель 19:39
В Минпромторге рассказали о планах российского фармпроизводства 19:33
В Минпромторге рассказали о популярности программ льготного автокредитования 19:30
В Госдуме проверят достаточность мер по защите детей от деструктивного влияния 19:18
Россия начнет выдавать электронные визы после пандемии 19:03
Овечкин избежал дисквалификации за удар клюшкой в пах игроку "Бостона" 18:58
Матвиенко: РФ готова поделиться с Финляндией технологиями для выпуска вакцины 18:54
Девять военных погибли в результате крушения военного вертолета в Турции 18:54
Готовивший теракт калининградец работал фотографом 18:44
В Подмосковье провели мастер-класс для детских хирургов со всей России 18:40
Европейские эксперты утвердили предварительный отчет по БелАЭС 18:35
Захарова: Санкции ЕС против РФ юридически ничтожны 18:30
К маю в России будет выпущено более 50 млн доз вакцины от коронавируса 18:26
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Казахстана 18:18
Суд арестовал пермского подростка, обвиняемого в убийстве своей семьи 18:17
ВЦИОМ: 47% россиян положительно относятся к трехдневному голосованию 18:13
Россияне назвали настоящими женщинами Пугачеву, Ротару и Матвиенко 18:10
Захарова назвала "фарсом" выступление спецдокладчиков ООН 18:08
Драма о суррогатном материнстве представит Россию в Каннах 18:05
В Воркуте осудили водителя, насмерть сбившего двух школьниц 17:49
ВОЗ: в ряде стран половина случаев COVID-19 вызвана "британским" штаммом 17:42
"Спутник V" зарегистрировали на Шри-Ланке 17:42
В Москву доставлен первый автобус повышенной вместительности 17:41
В Испании прошла символическая церемония уничтожения оружия террористов 17:35
Захарова: Закрытие счетов российских СМИ в Германии недопустимо 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 18:48
Рубрика: Общество

Названы победители отборочного этапа олимпиады МГИМО и "Российской газеты"

Текст: Ксения Колесникова
"Российская газета" и МГИМО объявили победителей и призеров отборочного этапа гуманитарной олимпиады для школьников, которую мы проводим вот уже десять лет. С результатами можно познакомиться по ссылке.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Названы самые популярные предметы ЕГЭ по выбору в 2021 году

Напомним, во время отборочного этапа, который проходил дистанционно, ребятам нужно было написать эссе: не просто "мысли на тему", а мини-исследование.

Темы для разных классов были разные. Для 7-9 классов, например, такие: "Как пандемия изменит бизнес и потребителей?", "Какие профессии будут самыми востребованными в ближайшем будущем?", "Нужен ли России - в интересах ее развития - перенос столицы?"

Для 10-11 классов задания были сложнее. Вот лишь несколько: "Какие меры, принимаемые для снижения экономических последствий эпидемии в различных странах, вы считаете наиболее эффективными, а какие - вовсе неэффективными?", "СССР в "космической гонке": в чем вы видите причины успехов и неудач?", "В современную цифровую эпоху возникает потребность в "электронной демократии"?".

Все победители и призеры отбора, которые прошли в финал, сначала выполнят задания с кратким ответом по истории и всем разделам обществознания, а затем напишут эссе по теме на свой выбор. Все будет проходить дистанционно с использованием электронной системы обеспечения учебного процесса МГИМО.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Программы российских вузов - в сотне лучших в международном рейтинге QS

- Финальный тур Олимпиады запланирован на 20 марта 2021 г. в дистанционном формате, - сообщает оргкомитет. - Подробные инструкции по участию в финале в удаленном режиме будут своевременно направлены всем победителям и призерам отборочного этапа вместе с приглашениями.

Кстати, конкуренция среди абитуриентов, поступающих в МГИМО, из года в год остается одной из самых высоких в России. В 2020 году средний балл ЕГЭ составил 96,2. Так что победа в олимпиаде - реальный шанс поступить для многих ребят: ведь победители смогут получить 100 баллов по профильному ЕГЭ и другие льготы.

Общество Образование Наука и образование МГИМО

Главное сегодня

Российские лыжницы стали вторыми в эстафете на ЧМ
"Академик Черский" присоединится к достройке "Северного потока-2"
К маю в России будет выпущено более 50 млн доз вакцины от коронавируса
ФСБ: В Калининградской области предотвращен теракт
Собянин упростил порядок получения социальных выплат семьям с детьми
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России