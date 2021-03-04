Названы победители отборочного этапа олимпиады МГИМО и "Российской газеты"

Напомним, во время отборочного этапа, который проходил дистанционно, ребятам нужно было написать эссе: не просто "мысли на тему", а мини-исследование.

Темы для разных классов были разные. Для 7-9 классов, например, такие: "Как пандемия изменит бизнес и потребителей?", "Какие профессии будут самыми востребованными в ближайшем будущем?", "Нужен ли России - в интересах ее развития - перенос столицы?"

Для 10-11 классов задания были сложнее. Вот лишь несколько: "Какие меры, принимаемые для снижения экономических последствий эпидемии в различных странах, вы считаете наиболее эффективными, а какие - вовсе неэффективными?", "СССР в "космической гонке": в чем вы видите причины успехов и неудач?", "В современную цифровую эпоху возникает потребность в "электронной демократии"?".

Все победители и призеры отбора, которые прошли в финал, сначала выполнят задания с кратким ответом по истории и всем разделам обществознания, а затем напишут эссе по теме на свой выбор. Все будет проходить дистанционно с использованием электронной системы обеспечения учебного процесса МГИМО.

- Финальный тур Олимпиады запланирован на 20 марта 2021 г. в дистанционном формате, - сообщает оргкомитет. - Подробные инструкции по участию в финале в удаленном режиме будут своевременно направлены всем победителям и призерам отборочного этапа вместе с приглашениями.

Кстати, конкуренция среди абитуриентов, поступающих в МГИМО, из года в год остается одной из самых высоких в России. В 2020 году средний балл ЕГЭ составил 96,2. Так что победа в олимпиаде - реальный шанс поступить для многих ребят: ведь победители смогут получить 100 баллов по профильному ЕГЭ и другие льготы.